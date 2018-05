El Hostelcur logra su tercer título de Liga

El Hostelcur lo ha vuelto a hacer. Las gijonesas se han proclamado campeonas de Liga esta tarde tras imponerse con autoridad al Vila-Sana (6-1), victoria que les da el título por tercera vez en su historia. Este éxito se suma a la Copa de Europa conquistada esta temporada en una campaña impecable para un conjunto que no conoce límites. El título liguero supen también la despedida ante sus aficionados del entrenador Rubén Muñoz y de las jugadoras María Díaz y Anna Casarramona que no seguirán la próxima temporada. El nivel del equipo no se ha resentido a pesar de que se ha conocido estas marchas y ha solventado partidos complicados como el de a pasada jornada en la cancha del Palau i Plegamans.

Las jugadoras del Hostelcur Gijón ponen el broche de oro a una temporada excepcional. El título liguero unido al ya conseguido de la Copa de Europa da al club gijonés su tercer doblete de la historia tras los conseguidos las temporadas 2008-09 y en la 2011-12, en ambos casos tras ganar los títulos de liga y Copa de Europa. El tradicional "tercer tiempo" que celebran tras cada partido se convirtió esta tarde en una tremenda fiesta.