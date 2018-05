Zidane: "El de Villarreal es un partido para preparar la final"

Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó ayer el regreso de Dani Carvajal y Cristiano Ronaldo en el estadio de la Cerámica, en un encuentro ante el Villarreal (hoy, 20.45 horas, Partidazo) en el que dijo no tiene miedo a lesiones de sus jugadores y que considera que es "un partido para preparar la final" de la Liga de Campeones. No le servirá el Villarreal como equipo similar al Liverpool en su estilo de juego, pero sí la última jornada de Liga para que sus jugadores compitan y lleguen en buen tono físico a la gran cita de Kiev, explicó Zidane.

"Como equipo no creo que se parezcan, son completamente diferentes porque el Villarreal juega, sale siempre con el balón a intenta jugar desde atrás y no es el caso del Liverpool. Pero lo importante para nosotros es hacer un buen papel, es un partido para preparar la final y tendremos una semana para los detalles", apuntó el técnico galo.

El técnico confirmó la vuelta tras lesión de Carvajal y Cristiano. "Sí, les vamos a ver porque es importante que estén". Y no piensa en que poner a titulares ante el Villarreal sea un riesgo. "Como entrenador no pienso en lo que puede pasar de negativo, una lesión y estas cosas. Es parte del fútbol. Hay que jugar bien porque jugar es la mejor forma de preparar bien la final. Nada reemplaza a un partido. Entrenando bien no se tiene su intensidad, ritmo y presión", manifestó.