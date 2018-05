La fe viaja de Londres y Barcelona

"Menos mal que me preguntas ahora, porque si lo llegas a hacer nada más terminar el partido..." Bernardo Villazón fue uno de los representantes de la peña Sporting Londoners en el Heliodoro Rodríguez López. Este gijonés afincado desde hace años en Londres reconoce la frustración de haber sido testigo de la tercera derrota consecutiva del equipo, algo que deja a los de Baraja prácticamente condenados a despedirse del ascenso directo. Superada la rabia inicial, mastica la realidad con ilusión renovada. "Seguimos teniendo confianza en el equipo para lograr el regreso a Primera, pero hay que cambiar la dinámica cuanto antes. No es la mejor para encarar luego la promoción", sentencia el tesorero de la primera y única peña del Sporting en el Reino Unido.

La Mareona en Tenerife contó con refuerzos más allá de los muchos seguidores desplazados desde Asturias. Tampoco se lo quisieron perder miembros de la peña Enrique Castro Quini, de Barcelona. "Sigo siendo optimista con el ascenso del Sporting. Si no se puede subir directo, que no tiene pinta de que vaya a ser posible, pues será dando un rodeo", comenta, con humor, Dani Fernández, presidente de este grupo de aficionados que residen en Cataluña. "Hay que ser optimistas porque hay equipo para conseguirlo", añade. No sólo están pendientes de apoyar al primer equipo en su intento de regresar a la máxima categoría del fútbol español. La peña de El Brujo en tierras no se olvida del Sporting B, que este mediodía comienza la fase de ascenso a Segunda en Cornellá. "Iremos también a animarles para que logre la victoria. Los tenemos al lado de casa, no hay excusa", dice el dirigente de la peña sportinguista Quini.

Muchas peñas estaban pendiente de cómo se iba desarrollando esta jornada para saber si programaban viaje para el último partido de Liga, en el que el Sporting visitará al Córdoba. En la memoria está todavía presente aquel desplazamiento a Sevilla de hace tres años, en el que los rojiblancos lograron subir a Primera sobre la bocina tras vencer en el Benito Villamarín y conocer sobre el césped que el Girona pinchaba en Lugo, conquistando así la segunda plaza. Un desenlace con el que se llegó a soñar durante las últimas semanas que se antoja ahora extremadamente complicado ante la distancia abierta con Rayo y Huesca. La fe, en todo caso, nunca se pierde.