El Hostelcur agranda su historial

El Hostelcur Gijón tendrá que hacer sitio en su vitrina a un nuevo trofeo. Ayer sumó su tercera liga, segunda consecutiva, tras vencer con autoridad a un Vila Sana que no se jugaba nada y que nada pudo hacer ante el juego arrollador del equipo asturiano.

Desde el primer momento el Hostelcur Gijón fue a liquidar el partido y lo hizo a los pocos minutos con dos grandes goles, el primero de un disparo cruzado de Marta González que entró por una escuadra y el segundo de Sara González en una acción de gran técnica y habilidad. Poco después Julieta ponía el 3-0 en el marcador que sentenciaba el partido y ponía el título liguero al alcance de la mano.

El resto del partido fue de constantes ataques locales que la portera del Vila Sana, la mejor de su equipo, paraba como podía. Al final y ya con un claro 6-0 en el marcador, lograban el gol del honor. Las gradas de Mata Joven registraron un gran ambiente de la fiel afición local a la que en esta ocasión se unieron un buen número de políticos de todo signo.

El pitido final desencadenó la fiesta pero también sentimientos encontrados ya que suponía la despedida de María Díez, Anna Casarramona y Rubén Muñoz ,que no seguirán la próxima temporada pero que se despiden por la puerta grande firmando lo que para el presidente del club, Juan Ramón Naves, que también se va, "la mejor temporada de la historia" tras haber ganado la OK Liga y la Copa de Europa y ser segundo en la Copa de la Reina.

"Un final soñado porque las cosas salieron como queríamos. El equipo está teniendo un final de temporada espléndido", manifestó Naves entre felicitación y felicitación. El presidente no pude poner de mejor manera fin a 16 años en el cargo. Las elecciones, a las que no se puede presentar al haber cumplido el máximo de años que permite la Ley del Deporte y los propios estatutos del club, ya están convocadas y en breve tendrá sustituto.

"Llevamos toda la temporada muy bien aunque tuvimos un pequeño bache coincidiendo con las lesiones de jugadoras que son muy importantes como María Díez y Casarramona y luego también Julieta aunque ésta fue menos tiempo. En ese sentido fue una temporada atípica con relación a otros años pero ahora el equipo está como un cañón", afirmó Juan Ramón Naves, quien reitera que "sin duda es la mejor temporada y la más completa de los últimos años con triunfos muy difíciles y más valorados por todos".

El entrenador, Rubén Muñoz, también está muy satisfecho por "acabar con esta victoria en un gran partido. Hemos sido superiores en todas las fase del juego y hemos anotado goles de bella factura. El equipo está en una dinámica muy positiva tanto en juego como en resultados". Aunque Muñoz no puede comparar este doblete con los otros dos anteriores logrados por el club, ya que él no estaba, considera que "hay que darle mucho valor a esta temporada de los tres títulos que podíamos conseguir logramos dos y quedamos subcampeones en el tercero. Es una temporada excepcional en todos los sentidos, el equipo superó los contratiempos de lesiones y toda la plantilla trabajó y aportó. Hay que valorar lo que están haciendo jugadoras como Sara Roces o Nuria, Julieta que llegó en enero. Hemos sido más regulares que los demás".

A pesar de la celebración y del título conseguido la liga aún no ha terminado, falta otro partido por lo que aún queda otra semana más de esfuerzo. Así lo advirtió el entrenador, que no obstante va a relajar ya la presión. "Hay que hacer nuestro trabajo hasta el final aunque esta semana reduciremos un poco los entrenamientos pero prepararemos el partido de Las Rozas con la intención de ganar".

El final del partido supuso obviamente una explosión de alegría tanto en la cancha como en el graderío. La pista se vio invadida de jóvenes jugadores de la cantera y de algunos aficionados que no quisieron perder la ocasión de felicitar al equipo y hacerse alguna fotografía con las jugadoras. Fue el momento también de las enhorabuenas oficiales, desde el director general de Deportes, José Ramón Tuero, al concejal de Deportes, Jesús Martínez Salvador. El resto de grupos políticos con representación municipal también estuvieron presentes en el encuentro.

El partido fue especial tanto para el entrenador como para María Díez y Anna Casarramona ,que no seguirán la próxima temporada. María y Anna jugaron muchos minutos y contribuyeron de manera decisiva a la victoria en este encuentro y por supuesto a los dos títulos que añade a su palmarés el Hostelcur esta temporada. "Una temporada inmejorable, ganar el título de liga refleja un trabajo impresionante de todas las jugadoras y además la Copa de Europa. No hay un equipo mejor que éste, estoy muy orgullosa de todas mis compañeras" ,afirmó una emocionada María Díez. No en vano es una de las jugadoras más veterana en la plantilla y artífice de la mayor parte de los éxitos de las últimas temporadas.

María reconoce que "han sido seis años de aprendizaje, muchas copas y algunas derrotas que es lo que te hace aprender más. Me llevo a nueve compañeras en el corazón. Estoy muy contenta de haber estado estos seis años en Gijón, donde me han tratado muy bien" afirma la goleadora, "he aprendido mucho de todas las vivencias que he tenido aquí".

María Díez recuerda que "llegué con 22 años y me voy con casi 29, mi valoración es totalmente positiva, creo que evolucioné tanto como jugadora como persona. Es una historia que podía haber salido mal pero salió muy bien y estoy muy orgullosa". Su nombre fue varias veces coreado por los aficionados. Y eso que ayer no tuvo suerte de cara a puerta, lo intentó de todas las maneras pero se despide sin marcar.

Queda todavía un partido de liga y también los compromisos de la selección en los que a buen seguro volverá a coincidir con varias de las que son sus compañeras desde hace varias temporadas. "Espero poder seguir compartiendo vestuario con alguna de esta jugadoras en la selección, son un equipazo, ojalá alguna de las jóvenes como Sara o Nuria sean mi relevo en la selección. Pero aún espero poder compartir con ellas al menos uno o dos años más", añadió en medio de la emoción. La misma que tenía Anna Casarramona a la que se les escapó alguna lágrima en medio de tanta celebración.

Los partidos del Hostelcur Gijón suelen acabar siempre con un "tercer tiempo" al que invitan al las jugadoras del equipo rival. Ayer la fiesta fue mayor porque la celebración también lo requería.

Con el logrado ayer el Hostelcur Gijón suma su undécimo título: las ligas de 2009, 2017 y 2018; las copas de la Reina de 21012, 2013 y 2016 y las copas de Europa de 2007, 2009, 2010, 2012 y 2018. Ya no queda sitio en la vitrina para tanto trofeo.

Otra buena noticia es que el club ya ha cobrado la subvención municipal hace algunos días lo que alivia la situación económica pues supone una parte importante de los ingresos de cada temporada. La presente será muy difícil de repetir.