El Oviedo Femenino busca la machada ante el Logroño

Plato fuerte en El Requexón. El Real Oviedo Femenino busca hoy, a las 12.00 horas, una remontada ante el EDF Logroño que le permita seguir manteniendo el sueño del ascenso a Primera. La empresa no es fácil; las ovetenses cayeron en la ida en Logroño (2-0) en un partido en el que solo les faltó afinar la puntería. Ahora, jugando en casa, y con un previsible gran ambiente en el Requexón - el club anunció esta semana que los socios del Real Oviedo tendrán entrada gratuita al encuentro y el público general tendrá que pagar seis euros- las carbayonas van al partido sin complejos y el ánimo intactos.

Pedro Arboleya, el entrenador azul, repite convocatoria y hoy a mediodía estarán las mismas 17 jugadoras que viajaron a Logroño y cayeron amargamente derrotadas. A saber: Cheza, Damaris, Celia, Iglesias, Mery, Carmen, Seila, Érika, Henar, cienfuegos, Silvia, Yoli, Laura, Clo, Isina, Yari y Paula. Las únicas ausencias son las de Alejandra, con molestias musculares, y María Méndez, que está concentrada con la Selección Española sub 17, en Lituania. Por lo observado durante la semana, no se esperan grandes cambios en la escuadra que salte al tapete. El once probable del Femenino apunta a Cheza en portería; Henar, Carmen, Iglesias y Seila en defensa; Isina, Celia, Clo, Laura en la sala de máquinas y Cienfu y Yoli en el frente de ataque. Si los pronósticos se cumplen, Arboleya sacará a las mismas once mujeres que empleó en Logroño.

El entrenador del Oviedo Femenino ve a sus chicas perfectamente preparadas para lograr la machada ante el Logroño. "Somos optimistas; el equipo va generar suficientes ocasiones para darle la vuelta a la eliminatoria. Esto es deporte y hay variantes incontrolables pero estamos confiadas", aseguró Arboleya. El entrenador, pese a la derrota en la ida, buscará continuidad en la idea de juego. No en vano, las azules sólo han perdido dos veces en 27 duelos. "La clave es no cambiar nada, hemos hecho una temporada prácticamente impecable y no renunciamos a nuestra identidad", indicó el preparador. Sobre la afición, el míster expresó que "será un factor a tener en cuenta. El ambiente va a ser fuera de lo habitual. El 95 por ciento de la gente nos apoya, es un plus.

Por su parte El EDF Logroño llega a Oviedo para intentar defender el buen resultado cosechado en la ida. Pese a la mayoría azul que habrá hoy en El Requexón, las riojanas no vendrán solas. El club capitalino ha organizado un viaje en autobús para la afición. Las ganadoras de esta eliminatoria se enfrentarán, previsiblemente, al CD Tacón, de Madrid, que, a falta del resultado de la vuelta, en la ida no tuvo piedad del Seagull goleó al Seagull catalán por un contundente 0-4.