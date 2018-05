El Vetusta se asoma a Segunda B

El Oviedo B de Rozada dio un paso de gigante hacia la Segunda B. En un partido muy completo, imponentes de principio a fin, los azules lograron en Navarra un resultado muy ventajoso para la vuelta (0-2). Un gol de Borja, de penalti, y otro de Steven certificaron un triunfo importante ante los navarros, que tendrán que tirar de épica para remontar el próximo fin de semana en El Requexón.

Rozada aseguró en la previa que lo importante era meter un gol. A los 17 minutos lo consiguió a través de Borja, que transformó un penalti. El Vetusta, con Edu Cortina, Viti y Steven en el once, se ponía por delante. A partir de allí, los jugadores visitantes se crecieron y poco a poco se tiraron hacia adelante para conseguir un mejor resultado. De hecho en las primeras de cambio hubo diversas jugadas que podrían haber traído peligro a la portería rival, pero el Oviedo B no supo solucionar. Sus rivales, el Mutilvera jugaba con la ventaja del campo y la afición. El Valle de Aranguren es una plaza pequeña donde los de Mutilva tienen experiencia en fabricar embocadas. Si bien, en el duelo de ayer, sus primeras ocasiones no llegaron hasta antes del intermedio. Gorka, muy valiente, aguantó la ventaja para el Vetusta.

En el segundo tiempo, el filial carbayón todavía salió más enchufado, dispuesto a marcar una diana que le sirviera para poder lograr una victoria, que les acercara a la categoría de bronce. Tuvo diversas oportunidades que podrían haber acabado dentro. Pero el meta Munárriz también estuvo muy acertado, al menos hasta el minuto 68. Ahí, el arquero nada pudo hacer para evitar que Steven le superara por un gran trallazo. A partir de ese momento el Oviedo B quiso salir adelante en más de un ocasión, para intentar matar a un Mutilvera que no tuvo más remedio que aguantar el chaparrón como pudo, sin dejarse sorprender en muchos momentos.

El conjunto navarro salió en un par de ocasiones a la portería de Gorka, pero la defensa visitante estuvo muy atenta en las pocas aproximaciones de los visitantes. Los últimos minutos sirvieron para cerrar un encuentro que encamina a La Vetusta en sus opciones de poder ascender, ante un Mutilvera que si no fue capaz de marcar un gol en su campo, más complicado lo tendrá a domicilio, en la capital de Asturias, probablemente el domingo a las 12.00 horas en El Requexón, aunque está pendiente de confirmación.