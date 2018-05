No triunfa quien más pone

Oviedo, Xuan FERNÁNDEZ

El fútbol no entiende de justicia y no siempre triunfa quien más pone. El Oviedo Femenino aprendió esa lección ayer en El Requexón. Las azules jugaron contra el EDF Logroño la vuelta de la primera eliminatoria de ascenso con la complicada empresa de remontar el 2-0 en contra de la ida y se quedaron en la orilla: ganaron 1-0 tras un partido que dominaron de principio a fin y quedaron cruelmente eliminadas de los play-offs ante una hinchada entregada ante la valentía de sus chicas e indignada con la actuación del árbitro, que anuló un gol del Oviedo que hubiese supuesto igualar la eliminatoria por una más que dudosa falta. Las locales salieron al partido con fuerza e identidad, con la idea de superar al Logroño a base de buen juego y posesiones largas. El dominio en la primera parte fue abrumador desde el pitido inicial, con una más que inspirada Isina, pero no se tradujo en ocasiones reales para las ovetenses. El Logroño defendió con orden, achicó balones y renunció a tener el balón, El partido acabó 0-0 al descanso, pero con el optimismo del Oviedo para lograr la remontada, vista la clara superioridad sobre el verde. La segunda mitad comenzó con el mismo guion, pero con más profundidad por parte de las chicas del Oviedo, que llegaban con más claridad a área rival. En el 63 el árbitro señaló un clamoroso penalti a favor del Oviedo, tras una mano de la logroñesa Aída dentro del área. Isina anotó la pena máxima con clase y El Requexón, como el sábado en el Tartiere, coreó el "Sí, se puede". Tras el gol vinieron los mejores momentos del Oviedo, que espoleado por Seila y Clo, que salieron en sustitución de Érika y Yari, encerraron al Logroño en su área. Yoli remató al larguero y cuando quedaban cinco minutos para el final llegó la jugada que podría haber cambiado la suerte del Oviedo: las locales bombearon al área y, tras una mala salida de la portera del Logroño el balón se coló en la red provocando el delirio local, que duró un segundo, ya que el árbitro apreció una dudosa falta en ataque de Yoli y anuló el gol ante un público desesperado. Tuvo el Oviedo algún acercamiento más pero el partido murió con el 1-0. Las jugadoras locales se fueron desoladas y Arboleya expresaba el sentir de su equipo. "El fútbol no siempre es justo, no puedo reprochar nada a mis jugadoras"