La selección sub-17 de Toña Is gana el Europeo

La selección española femenina de fútbol sub 17, con las asturianas María Méndez y Paula Suárez en sus filas y con Toña Is al frente del equipo, se proclamó ayer campeona de Europa al derrotar por 0-2 a la de Alemania, en la final disputada en el estadio de Marijampole (Lituania). Eva Navarro certificó el triunfo español con dos goles, que permitieron a la selección española volver a ceñirse la corona continental, después de dos finales perdidas ante Alemania, en las dos anteriores ediciones, ya con Toña Is como seleccionadora, y después de llevarse los Europeos de 2010, 2011 y 2015.