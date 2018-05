"El Tuilla es un salto en lo deportivo"

El Tuilla cuenta con nuevo entrenador desde el pasado sábado. Julio Llanos se sentará en el banquillo de El Candín para la próxima temporada. El técnico llega al club arlequinado procedente del Praviano, con el que cuajó una gran temporada y repasa para LA NUEVA ESPAÑA los objetivos que se marca para la nueva campaña.

- ¿Qué sensaciones tiene al firmar por el Tuilla?

-Estoy muy contento. Tras una buena temporada en el Praviano, donde me trataron fenomenal, me llega una gran oportunidad. Deportivamente creo que es un salto adelante y en Tuilla tenemos aspiraciones de hacer un año acorde a las últimas temporadas del club.

- Su firma por el equipo arlequinado fue muy rápida.

-Tras conocer la marcha de Chuchi, el club se pone en contacto conmigo. Al terminar la Liga todo se cuajó muy rápido. Al club le llamó la atención mi temporada en Pravia y me comentaron que era la primera opción. Sentirse querido es muy importante. Llevo poco tiempo en El Candín y la gente me trata aquí como si me conociese de toda la vida.

- Llega a un club con exigencia.

-Hay que tener los pies en el suelo. Esta temporada habrá equipos por encima en cuanto a recursos, como el Lealtad, el Caudal o los que no asciendan a Segunda B. Vamos a intentar hacer un equipo competitivo, con futbolistas que tengan ilusión y hambre. Nos marcamos como objetivo pelear por la cuarta plaza, aunque sabemos que va a ser algo complicado, pero será nuestra ilusión.

- ¿Ya trabajan en renovaciones y en las primeras incorporaciones?

-Es algo difícil por ahora. Es normal que los futbolistas quieran esperar a que se termine la competición. Estamos en conversaciones con jugadores que el año pasado dieron el nivel en el Tuilla. También trabajamos en los primeros refuerzos; gente joven y con ganas.

- ¿Qué Tuilla se puede esperar el aficionado que acuda a El Candín?

-Me gustan los equipos ordenados e intensos, que sepan con claridad a lo que juegan. Creo que dos de los conceptos que definen a los equipos que he entrenado son orden y talento. Un equipo de fútbol debe saber combinar esos dos factores y creo que aquí se puede lograr.