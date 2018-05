El nuevo ya Stadium calienta

El Avilés Stadium sigue acompasando la planificación de la temporada. Tras el comunicado de repulsa de los jugadores, una vez se hizo pública la no continuidad del exentrenador Luis Castro, lo que en un principio parecía un terremoto da la sensación de que se ha quedado en marejada. Por ahora, el nuevo preparador, Luis Valera, ya ha podido hablar con todos los jugadores y anunciará novedades a finales de semana, una vez que todas las ideas que ya tienen en mente comiencen a cristalizar en el Stadium de Preferente.

En su hoja de ruta, "Lucho" sabe que tiene que contar con al menos tres sub-21 en la plantilla, por norma de la Federación Asturiana de Fútbol, aunque como ya manifestó anteriormente, su objetivo es poder incorporar a varios jugadores más de ese perfil para conformar su equipo.

Por ahora, en cuanto a bajas, no ha revelado ninguna novedad. Si bien eso no significa que el Stadium no se mueva, ya que ha sumado un nuevo e importante colaborador a sus filas. Es la clínica dental Machín Cavallé, que ofrece ventajas a los socios del club.