Aimar, goles por rasurados

Aimar Gulín tuvo que cumplir una promesa tras el partido de ida ante el Alondras. Su poblada barba desapareció. El futbolista vasco había asegurado, en varias ocasiones, que se afeitaría cuando consiguiera anotar un gol. La espera se hizo larga, pero el talentoso mediapunta cumplió con su palabra de la manera más dulce posible, tras ver puerta en un encuentro decisivo para el equipo azulgrana, el primero de la promoción de ascenso.

"Llevaba con la barba desde el mes de marzo y mi novia me estaba preguntando insistentemente, yo le dije que hasta que no marcase un gol, nada", reconoce el vitoriano. "Con el paso de los partidos me costó ver portería y en casa ya me estaban apretando", bromea Gulín, quien pudo cambiar su aspecto facial tras anotar ante el Alondras.

"Algunos compañeros de equipo me decían que parecía musulmán, pero otros me trataron de convencer para que me dejase esta barba", admite. Sin embargo, ya no hay marcha atrás y el futbolista vasco ya se la afeitó. "Tenía ganas de hacerlo", reconoce el futbolista, que no marcaba un tanto desde el choque ante el Valdesoto, en la primera vuelta. "Creo que ha sido la vez que más tiempo me he pasado sin marcar, pero lo cierto es que ahora los goles valen más y son más especiales", apunta.

Sus allegados también le felicitan por su cambio de aspecto. "Estuve en casa (País Vasco) el lunes y todos me decían que me he quitado años de encima, a ver si también se nota sobre el campo", bromea. El futbolista vitoriano se reencontró con la portería rival en un encuentro determinante para el Langreo. "Es una victoria muy importante para nosotros, a lo que hay que añadir que ha sido fuera de casa", admite Aimar Gulín. El marcador fue abultado para los langreanos. "En la primera parte acertamos en nuestra primera ocasión y nos pusimos 0-2 muy pronto, en la segunda mitad tuvimos opciones para hacer más goles de los que hicimos", apunta el futbolista. El hecho de dejar la portería a cero también es un punto a favor para el Langreo. "La solidez defensiva es muy importante para nosotros, sabemos que arriba tenemos calidad para marcar los goles", asegura Aimar Gulín.

La victoria, por tres tantos, ante los gallegos no hace confiarse al equipo langreano. "En Ganzábal queremos ir a ganar, como siempre, aunque no con tanta presión", asegura. Y es que el vasco recalca que "no nos fiamos para nada del Alondras" y añade que "queremos que en esta promoción Ganzábal sea un fortín, es nuestra casa y deseamos hacernos fuertes".

Se da la casualidad de que Aimar ya sabe lo que es jugar un play-off en Ganzábal, pese a que sea su primera campaña en el Langreo. Lo hizo con el Haro en dos ocasiones. "Recuerdo que la gente apretaba, es lo que necesitamos", advierte.

El domingo, a las 17.00 horas, el Langreo recibe a los gallegos en Ganzábal. Lo hará con un Aimar Gulín con un aspecto diferente al de los últimos partidos. "Espero que no pase tanto tiempo hasta que me vuelva a afeitar, quiero ayudar al equipo con goles, asistencias o como sea". Palabra de un futbolista que cumple sus promesas.