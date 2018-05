Ricciardo vuela en los ensayos libres de Mónaco

Los pilotos de Red Bull han dado una exhibición de poderío en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, en la que ambos han logrado batir el récord histórico del circuito, mientras que los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault) han sido noveno y décimo, respectivamente.



La sexta cita del Mundial de Fórmula 1 empezó en jueves, cumpliendo con la tradición, y Red Bull no esperó para mostrar su favoritismo en el circuito urbano de Montecarlo, donde dominó con holgura las dos primeras sesiones de libres.



En ambas fue Daniel Ricciardo el mejor por delante de su compañero de equipo Max Verstappen. Fue el holandés el primero en romper el récord histórico del circuito durante la sesión vespertina, pero el australiano respondió al momento convirtiéndose en el primer piloto de la historia que baja de 1:12 y dejando el nuevo récord en 1:11.841.



En un circuito donde solo se corre la tercera parte del tiempo pisando el acelerador a fondo, Red Bull confirmó la calidad de su chasis y se situó un paso por delante de Ferrari y Mercedes, cuyos cuatro pilotos finalizaron en un margen de entre cinco y ocho décimas respecto a Ricciardo. Sebastian Vettel fue tercero justo por delante del líder del Mundial, Lewis Hamilton.





