Tejero piensa en los mexicanos como inversores

El máximo accionista del Real Avilés, José María Tejero, se reunió ayer con el grupo mexicano interesado en apoyar al club de cara a la próxima temporada. Según Tejero, la reunión duró alrededor de una hora y en el día de hoy continuarán las negociaciones. Unas conversaciones en las que el máximo accionista explica que dicho grupo "vendría para invertir y no para hacerse cargo de la gestión". No obstante, ceder la batuta del Avilés a un grupo externo es algo que no descarta el máximo accionista, aunque el desenlace estará ligado a la categoría que ocupe el primer equipo el año que viene. "Tenemos que saber si estaremos en Tercera o en Regional para poder decidir", afirmó.

Luis Nuño al Caudal. Luis Nuño será jugador Caudal Deportivo la próxima temporada. El delantero, que ha firmado 14 goles en esta aciaga campaña de los blanquiazules, es el refuerzo para la artillería de un equipo que acaba de descender a Segunda División B. Los mierenses también anunciaron la contratación de Kike Fanjul, del Tuilla.