Cuenta nueva en Grado

El domingo, a partir de las 6 de la tarde, el Asturhockey cierra su primera experiencia en la OK Liga. Una temporada que, pese a la modestia del club, ha ido peor de lo que esperaban sus responsables. El equipo de Grado bajará como colista porque, después de 29 jornadas, suma sólo once puntos (tres victorias y dos empates). Tras el milagro del ascenso con sólo tres años de vida, toca reflexionar para hacer borrón y cuenta nueva.

"La próxima semana tengo que hablar con el presidente para saber cual es el proyecto", señala el entrenador, David Miranda, consciente de que esta temporada el club no ha podido responder a las exigencias de la OK Liga. Según Miranda, el presidente, Adrián Fernández, y su junta directiva hacen milagros con los escasos recursos de que disponen, pero añade: "Necesito saber a qué atenerme para empezar a hablar con los jugadores que me interesan".

David Miranda considera que no puede exigir como profesionales a jugadores que no cobran y a los que, incluso, el hockey les cuesta dinero. "No tengo ningún problema en quedarme para entrenar a un equipo de Primera Nacional o para la liga autonómica, pero el caso es que el club tenga las cosas claras".

Lo único seguro es que el Asturhockey se quedará sin su capitán, Pedro González, que se retira. Debido a problemas personales, González no ha jugado los dos últimos partidos, pero David Miranda espera convencerlo para que esté el domingo en el polideportivo de Grado contra el Caldes y juegue unos minutos como despedida de la afición. Miranda cree que habrá alguna baja más, pero confía en mantener una base de seis o siete jugadores para hacer un equipo competitivo en Primera División. A pesar de las dificultades, y de los malos resultados desde el inicio de la temporada, el entrenador destaca el buen comportamiento de unos jugadores que concilian el hockey con trabajos y estudios.

El presidente del Asturhockey, Adrián Fernández, dará a David Miranda plenos poderes en el primer equipo, "para poder centrarme en la base. Queremos contar con equipos infantiles y juveniles para cerrar la brecha que hay entre el alevín y el junior. Y, si es posible, sacar un senior femenino". Fernández destaca la necesidad de encontrar un patrocinador, ya que el presupuesto apenas disminuirá respecto a esta temporada en la OK Liga.