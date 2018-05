Fernando Sierra vuelve a entrenar al Hostelcur Gijón

Seis años después de su marcha del club, Fernando Sierra volverá a ser el entrenador del Hostelcur Gijón de la OK Liga femenina de hockey sobre patines. En su anterior etapa, Sierra dirigió al equipo desde la temporada 2001-02 hasta 2011-12. "El objetivo es seguir con la evolución del equipo", señaló Fernando Sierra, que considera que el club tiene la oportunidad de crecer "no sólo en lo deportivo, sino en lo social, y me gustaría contribuir a ello".