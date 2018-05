Fredo Fernández viaja a Portugal al Mundial de maratón

Alfredo Fernández, "Fredo", será uno de los tres españoles que este fin de semana compitan en la Copa del Mundo de piragüismo, en la categoría de maratón. El piragüista del Fertiberia Atlética Avilesina se desplazará hasta Viana Do Castelo, al norte del país luso, para luchar contra alguno de los mejores juniors de la modalidad C1 de este deporte.

"No me quiero poner ningún límite, ojalá pueda ganar, pero la verdad es que va gente de muchos países y no los conozco. Sé que muchos de ellos andan muy bien", se sincera el deportista, que ayer hizo sus últimos preparativos en el centro de alto rendimiento deportivo de Trasona. "En el club ya me han alertado de que es una cita más para disfrutar", explica.

Entre los deportistas que sí conoce, "Fredo" tiene recuerdos sobre todo de Jorge Vélez, quien le privó de poder clasificarse hace pocas semanas para el Campeonato de Europa. El avilesino fue tercero en Pontevedra, en una prueba donde sólo los dos primeros logran el billete para el europeo. Ahora tiene la oportunidad de resarcirse en un marco mucho más grande.