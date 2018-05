"El objetivo es seguir con la evolución del equipo"

- ¿Cómo se gestó su vuelta al Hostelcur?

-Como casi siempre que pasan estas cosas hubo varias coincidencias. Yo ya llevo seis años por el mundo y me sentía con ganas de volver a casa, a la ciudad, la familia... Y por otro lado cuando me llama un club como el Hostelcur es también como volver a casa, siempre es agradable volver a un club como este y estar al mando de lo que se viene.

- Vuelve con el listón muy alto, pero con muchos cambios tanto en el equipo como en la directiva.

-No es una preocupación porque vamos a defender lo que en este club siempre se defendió, no es una cuestión sólo de títulos. Es cierto que ya son once años de estar en la élite y cada año en la lucha por los títulos. Parece una obviedad que siempre vamos a estar ahí arriba, pero lo cierto es que nunca lo es. Ganar como este año Liga y Copa de Europa y ser subcampeonas de la Copa de la Reina es prácticamente inmejorable. Nunca hemos sentido la necesidad de ganar títulos y eso es lo que tenemos que seguir trasmitiendo.

- ¿Cuál será el objetivo para la temporada?

-Lo importante es seguir haciendo evolucionar el club como lo ha venido haciendo hasta ahora, con unos entrenadores y con otros y con unas jugadoras y con otras. Ahora toca ver cómo queda la plantilla y las renovaciones que hay y si es necesario hacer alguna incorporación, y con lo que haya ser capaces de evolucionar en el juego, trabajar bien, formar un equipo compacto y poder jugar un buen hockey. Eso nos dará oportunidades de estar en la disputa de títulos.

- ¿Cómo ve la situación actual del club?

-Volver a Gijón siempre es ilusionante y máxime ahora que se ve una oportunidad de crecimiento no solo a nivel deportivo, que es muy difícil, si mantenemos lo que tenemos ya es muy bueno, sino también a nivel social y de repercusión y ser una referencia del deporte gijonés. A mí me gustaría poder colaborar a lograr todo eso. Por otro lado, yo tengo una experiencia de seis años fuera, ya no soy el mismo que era cuando me fui del club ni el equipo tampoco, así que no deja de ser un nuevo reto para mí.