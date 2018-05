A repetir la mejor remontada

Al Marino de Luanco le toca remontar en Miramar el domingo (17.00 horas) la eliminatoria ante el San Fernando, un 3-1 en contra que plasmó en el partido de ida en tierras canarias en la promoción de ascenso a Segunda B. Al hablar con los aficionados, todo el mundo se encomienda a la remontada épica que protagonizó el equipo en la primera ronda del play-off de 2004 ante la Gimnástica Segoviana, algo diferente a la de este año, pero que dio al equipo alas y permitió que ascendiera más tarde ante el Tres Cantos.

Aquella eliminatoria comenzó con un 0-1 en Miramar a favor de los segovianos y en la vuelta en La Albuera, el descanso llegó con otro gol a favor del rival del Marino, dos tantos en contra para remontar en los 45 minutos restantes y lo consiguieron. "Fueron los mejores 45 minutos le he visto al Marino en todos los años que estuve en el club", recuerda el entrenador de aquel equipo, José Luis Quirós.

En la segunda mitad el equipo se lanzó a por el partido y acabó marcando tres goles para llevarse la eliminatoria, dejando el marcador del choque en 1-3 y el global en 2-3. "El gol de ellos llegó al final del primer tiempo. Habíamos jugado bien y habíamos notado que ellos tenían con una presión extraña. Llegamos al vestuario y Quirós nos dijo que no podíamos hacer otra cosa que remontar, que a por ello", comenta Gustavo Gutiérrez, autor del primero de los goles de esa remontada. Quirós lo recuerda de otra manera: "Les dije que había que mantener el tipo, no dejarse ir, que a lo mejor no pasábamos la eliminatoria, pero que había que intentarlo. Si no se pasaba, otro año sería, pero no podíamos dejar de pelearlo".

Ese es más o menos el consejo que les daría a los jugadores que este domingo se enfrentan al San Fernando. "Sobre todo creo que tienen que mantener la portería a cero, porque creo que pueden remontar. No tienen que volverse locos", comenta el extécnico. Los dos, exentrenador y exjugador, intentarán estarán en el partido de este domingo para apoyar al equipo. "Tengo compañeros con los que jugué: Guaya, Saavedra, Pantiga... tuve la suerte de jugar con ellos y creo que tienen la experiencia que se necesita para afrontar un partido como este. Además, se espera que llueva y Miramar puede ser un campo muy difícil para un equipo canario en esas condiciones", sostiene Gustavo.

Tanto Gustavo como Quirós dicen que aquella remontada fue un trabajo de todo el equipo, algo que esperan que se repita este domingo. "Todos hicieron una segunda mitad increíble, en su papel y creyendo en la remontada", comenta el técnico, aunque Gustavo matiza: "Rubén Fernández y Parente, en las bandas, los bailaron, aunque sí, todos estábamos a tope".

Miramar, a por el lleno. Para rememorar aquella remontada, el equipo necesita el apoyo de la afición, eso piensa al menos Gustavo. "Los jugadores necesitan ese ambiente de fútbol que nos gusta tanto a los futbolistas, ese apoyo que yo creo que lo va a haber, porque Luanco suele responder", señaló el exjugador marinista. El club puso ayer a la venta las entradas: "Para evitar colas rogamos que las entradas se saquen anticipadamente en caso de ser posible y en caso de que no, se habilitarán tres taquillas el día del partido, dos para el público en general y una para los socios", anuncia el club. Se pueden adquirir en la cafetería Alejandra, bar El Campo y muebles Novar.

El Marino quiere llenar Miramar y por eso ya ha invitado a los alumnos de los dos colegios de Luanco, La Canal y La Vallina, a entrar gratis al partido del domingo y, hoy el presidente, Luis Gallego, el delegado del equipo, Dani Vega, y el jugador Luis Morán repartirán entradas en el instituto de la localidad.