"Lo único que Tejero ha hecho es gastar su dinero"

José Luis Díaz, "Xiel", (Pravia, 1948) deja de ser trabajador del Real Avilés. El entrenador de la temporada que acaba de concluir se despide tras toda una vida vinculada, en diferentes facetas (dentro de la escuela, como ayudante...), a la escuadra del Suárez Puerta. Aunque para la próxima temporada se esperaba que continuara de alguna forma ligado al club, ayer alcanzó un acuerdo con el propietario de la entidad, José María Tejero, para dar por finalizada su etapa, y quien sabe si su carrera en el fútbol. El hombre que metió al Praviano en una fase de ascenso a Segunda B y que subió al Avilés en Compostela, se despide.

- ¿Por qué no sigue en el Real Avilés la próxima temporada?

-Es bueno que nos separemos. Ambas partes lo entendíamos así. Son muchos años, pero a pesar de esta última temporada yo le voy a estar agradecido al Real Avilés toda la vida.

- Su no continuidad como entrenador era vox populi. Sorprende que no siga vinculado a la escuela. ¿Cuál es la razón?

-Ellos lo pensaron, pero consideré que lo mejor era decir adiós. Yo he cumplido el objetivo que me pusieron, que era salvar al equipo del descenso. Ha habido fases durante la temporada en la que lo hemos pasado mal entrenando, porque la situación no era fácil precisamente.

- ¿A qué se refiere?

-A que el Avilés tiene que estar más arriba de lo que ha estado toda la temporada. Este año se juntó todo. El equipo estaba hecho en agosto, y eso es atípico. Luego hubo que volver a empezar. Alain Menéndez tuvo poco tiempo, tuvo que trabajar contra reloj. Demasiadas circunstancias.

- Los equipos no empiezan en agosto porque sí y del año pasado a este, el Avilés ha pasado de jugar una promoción de ascenso a estar con pie y medio en Regional. ¿Hay responsables?

-Yo creo que no hay responsables. De lo que pasó en agosto no puedo opinar porque no estaba. A mí se me llama para echar una mano y voy para allá. Estoy orgulloso de lo que ha logrado esta plantilla. La Liga se ha terminado en el momento en que mejor estábamos.

- ¿Qué opinión le merece José María Tejero? ¿Y Alain Menéndez?

-Es un hombre que lleva muchos años poniendo dinero de su bolsillo. Lo único que ha hecho hasta ahora es gastar su dinero. Por su parte, Alain ha hecho un trabajo impresionante. Es una persona con mucha ilusión.

- El mejor momento del Real Avilés ha llegado a final de la temporada. ¿Qué nota le pone a sus jugadores?

-A mí plantilla hay que colocarle una matrícula de honor. Han hecho un trabajo excelente. Si el equipo no se ha descolgado durante toda la temporada ha sido por su mérito. Han salido dos veces a flote, porque en diciembre nos colocamos en la mitad de la tabla. Pasó lo que pasó y hubo que volver a empezar. Y aún así, si esto dura más, no hubiéramos teniendo que preocuparnos por los arrastres.

- En esos momentos malos, ¿dónde encontró Xiel apoyo?

-Pues en gente como Manolo Fernández y Olmo. El primero recibió la llamada de un amigo, la mía, y vino ayudarme cuando lo necesitaba. No me falló en ningún momento. Es un entrenador como la copa de un pino. También me ha sorprendido Olmo. No lo conocía, pero tiene un gran futuro en el mundo del fútbol.

- No ha sido una temporada sencilla. El club le ha agradecido su dedicación en un escueto comunicado. ¿No cree que mereció más reconocimiento?

-No, y tampoco lo habría aceptado.

- Las gradas han estado vacías durante gran parte de la temporada. ¿Volverá la gente al Suárez Puerta?

-Sí, si le da lo que la gente pide: buen juego y resultados. El año pasado el estadio casi se llenó con el play-off. Hay afición en la ciudad. Volverán los buenos tiempos.

- Abraham parece ser el nuevo entrenador, ¿le conoce?

-Como jugador sí, como persona, es buen chaval. Como entrenador, no lo sé.

- ¿Y el Stadium? ¿Compartirán categoría con él?

-Está por ver. Es un equipo más de Avilés, que ha hecho muy bien las cosas. Dos ascensos en tres años no son porque sí. Ojalá les vayan muy bien. Aunque creo que el Avilés se salvará.