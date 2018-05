El Belenos, a confirmar el pase en Navarra

El Oxigar Belenos quiere estar en la ronda final de la fase de ascenso a División de Honor B y para ello tiene que confirmar hoy el pase en el choque de vuelta de la segunda eliminatoria ante La Única, en Navarra (18.00 horas, instalaciones de la Universidad Pública de Navarra). El equipo avilesino tratará de aprovechar los 18 puntos de ventaja que consiguió en su campo la semana pasada (31-13), porque el técnico, Jordi Sánchez, no quiere confianzas: "No va a ser un partido ni mucho menos sencillo. Ellos son un gran equipo y además es muy posible que recuperen a lesionados que son importantes en su juego".

Jordi Sánchez ha citado a 23 jugadores, que partirán a las 9 de la mañana de viaje para afrontar el encuentro por la tarde. Se quedan fuera de la lista los lesionados Mario, Ondina, Gallu, Iyán y Chapu, Cazalla por motivos laborales y Rebordinos, Jesús, Dave y Ron por decisión técnica.

El entrenador espera un campo complicado. "Se prevé lluvia, por lo que, aunque tengan un campo muy grande, seguramente haya muchas melés y en eso se defienden mejor que nosotros. No conceden golpes de castigo, tampoco tarjetas, y si queremos estar en la final debemos salir muy fuertes para que no cojan confianza", señaló el técnico como clave para no pasar problemas en la eliminatoria.

El rival de la ronda final se decidirá en el partido entre el Goierri Ordizia y el Quesos Entrepinares, que se llevó la ida por 28-16.