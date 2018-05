Grupo y Atlética Avilesina podrían intercambiar sus categorías

La Atlética Avilesina y el Grupo Covadonga de balonmano podrían intercambiar sus plazas para la próxima temporada. El equipo grupista decidió no salir a competir en la División de Honor Plata, ya que parte de la actual plantilla no seguirá y el potencial del equipo, que no puede fichar, se resiente hasta el punto de considerar que no podría competir en esta categoría. El Grupo se dirigió a los clubes asturianos de Primera: Gijón Jovellanos, Cronistar Oviedo y Atlética Avilesina, ofreciéndoles un intercambio de plazas, algo en lo que en un principio los avilesinos están interesados.