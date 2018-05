El Grupo y la Avilesina podrían intercambiar sus plazas

La Atlética Avilesina y el Grupo Covadonga podrían intercambiar sus plazas para la próxima temporada. El equipo grupista ha decidido no salir a competir en la División de Honor Plata ya que buena parte de la actual plantilla no seguirá y el potencial del equipo, que no puede fichar, se resiente notablemente hasta el punto de considerar que no podría competir en esta categoría.

Tomada esta decisión, que ha sido respaldada por la junta directiva, el club se ha dirigido a los clubes asturianos de Primera División: Gijón Jovellanos, Cronistar Oviedo y Atlética Avilesina ofreciéndoles un intercambio de plazas, algo a lo que en un principio los avilesinos están interesados.

La Federación Española de Balonmano obliga a que este intercambio de plazas venga respaldado por el visto bueno de los socios de ambos clubes. El siguiente paso sería pues que los responsables de ambos convocasen sendas asambleas en las que se debatiese la propuesta y los socios lo aprobasen.

En caso de que ninguno de los clubes asturianos finalmente se decidiesen a dar el paso, el Grupo ya tiene sobre la mesa ofertas de equipos de otras comunidades, por lo que el intercambio podría producirse con alguno de ellos.