Cristiano insinúa que podría dejar el club

El atacante portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo insinuó ayer que podría dejar el conjunto blanco, tras asegurar a la conclusión de la final de la Liga de Campeones que "fue muy bonito estar en el Real Madrid". "Ahora es el momento de disfrutar y en los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que esos sí han estado siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablaré", señaló Cristiano en declaraciones a l periodista gijonés Rodrigo Faez en BeIN Sports. "En los próximos días daré una respuesta", insistió Cristiano Ronaldo, que no quiso aclarar si sus palabras eran una despedida del Real Madrid.

"Ahora hay que disfrutar el momento, hicimos historia, que es lo que buscamos y el futuro de cualquier jugador no es importante, lo importante es que hicimos historia", concluyó el internacional portugués. Posteriormente en Antena 3 Cristiano se resistió a insistir en el tema pero, al recordarle Susana Guach que no había marcado esta vez, le contestó con otra pregunta: "Pero, ¿quien fue el que marcó más goles en esta edición. 15, y ¿quién tiene cinco Champions? Yo. Este torneo tenía que llamarse CR-Champions League". Posteriormente, el presidente Florentino Pérez declaró a Josep Pedrerol que "no habrá ningún problema con Cristiano. Estoy encantado de que él tenga cinco Copas de Europa como yo". Varios compañeros del Madrid, como Marcelo y Benzema declararon en torno a ese asuntos que, en su opinión, Ronaldo se quedará.