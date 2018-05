A darle la vuelta

De ser, la remontada tiene que ser hoy. El Marino de Luanco recibe al San Fernando, a las 17.00 horas, en el partido de vuelta de la primera ronda para ascender a Segunda B. Los de Oli han trabajado toda la semana para darle la vuelta al 3-1 encajado en la ida. Desde su regreso de Canarias, el pasado lunes, en la villa se ha tratado de crear una atmósfera especial que invite a la remontada. Quizás por ello en el vestuario se ha desempolvado el partido contra el Real Avilés de esta temporada, en el que los luanquinos vencieron por 4-1 a un rival que jugó con uno más toda la segunda parte.

"Agradecemos mucho el apoyo de la afición, con los carteles del 2-0, pero queremos ganar por una diferencia de goles mayor porque con ese resultado no estaríamos tranquilos", expresó Oli. El entrenador apeló también a las diferencias climatológicas que existen entre el archipiélago y Asturias, y al césped natural de Miramar, por el sintético de Maspalomas. "El jugador canario no tiene en los genes la intensidad para robar, no es como el jugador del norte", indicó satisfecho Oli, por la lluvia caída en los últimos días.

Por números, la remontada no parece una empresa imposible. Ganar por 2-0 es factible, de hecho de los 19 encuentros que ha jugado el Marino en Miramar, en ocho el resultado le valdría para estar en la siguiente fase. Marcar se antoja evidentemente fundamental, y en ese aspecto, los números también están con los gozoniegos: sólo contra el Mosconia y el Oviedo B, el Marino se quedó sin marcar.

Durante la semana también se ha hablado de la importancia de mantener la portería a cero. Era Quero el que trataba de poner algo de cordura cuando se le preguntaba por el Marino que se verá hoy en Miramar y desaconsejaba salir desbocados desde el primer minuto, para minimizar el riesgo de encajar. Los números le dan la razón al atacante, ya que el San Fernando sólo se ha quedado en tres partidos en todo el año sin ver puerta: Lanzarote, Tenerife B y Mensajero.

En Miramar se espera un gran ambiente. Durante la semana, la afición marinista se ha esmerado en crear un estado propicio para ello. El club pide a los hinchas que acudan antes al campo, para evitar aglomeraciones. En lo deportivo, el Marino ha convocado a todos sus hombres para estar en el sorteo de mañana, en la segunda fase de las eliminatorias de ascenso a Segunda B. Por su parte, el San Fernando pasó la noche en Candás. En el resto de eliminatorias, el Vetusta recibe al Mutilvera; el Langreo al Alondras y el Llanes visita al Portugalete.