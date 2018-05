A solventar el primer escollo

El Langreo puede solventar esta tarde su primer escollo en el camino hacia el regreso a la Segunda División B. Los de Hernán Pérez deberán hacer bueno el 0-3 conseguido el pasado domingo en Cangas de Morrazo ante el Alondras para olvidarse de la primera eliminatoria de los play-off y estar presentes en el sorteo de mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El 0-3 que reflejaba el marcador del campo de O Morrazo al final del duelo entre langreanos y vigueses puede hacer presagiar que el duelo de esta tarde en el Nuevo Ganzábal sea un mero compromiso, pero lejos de este pensamiento el técnico azulgrana quiere máximo concentración en su equipo. Hernán dejó claro que "no vamos a salir ni a especular ni a conservar, ya que eso les abre la posibilidad a ellos para que marquen". Ese es el mensaje que manda un preparador que no quiere ni una confianza. El ovetense quiso dejar claro que "respetamos mucho al rival, ellos van a venir sin presión, pero nosotros tenemos que combatir eso con nuestras armas y nuestra afición".

Si el mensaje del técnico azulgrana es del evitar cualquier tipo de relajación, el de su homólogo gallego, Antonio Fernández, es todo lo contrario. El preparador del Alondras es consciente de que "la situación es difícil, aunque no nos rendimos" pero tiene un plan y éste pasa por "marcar en los primeros minutos y que al Langreo le pueda pesar la presión y nosotros aprovecharla".

Los azulgranas no se fían para nada del Alondras y afrontan el duelo con la máxima tensión. Es más, Hernán quiere que se planteen el encuentro como si hubieran perdido en el encuentro de ida porque el gran objetivo del Langreo es a largo plazo y no es otro que el ascenso. El ovetense explicó que "se trata de un camino largo, de seis etapas, y sólo hemos recorrido la primera. Llevamos todo el año preparándonos para esto y tenemos que salir a Ganzábal como si hubiese que remontar el partido"

Hernán ha convocado a todos sus jugadores disponibles. Se han quedado fuera los lesionados de larga duración Álvaro Cuello, Fran No y Álvaro García. El resto han sido citados por el ovetense: los porteros Javi Díaz y Adrián Torre, junto a los jugadores de campo César Suárez, Omar Sampedro, Cris Montes, Nacho Calvillo, Dani López, Ricky Menéndez, Andrés Cabranes, Pelayo Pedrayes, Héctor Nespral, Damián Fernández, Miguel, Cristian Ferreiro, Pablo Castiello, Aimar Gulín, Polo, Urtzi Urcelay, Pablo Acebal y Javi Sánchez.

Hernán podría apostar por el mismo once que se impuso por 0-3 en tierras gallegas. En este equipo la gran novedad será la presencia de Cristian, quien llegó hace poco más de una semana al club procedente del Caudal para cubrir la baja de larga duración de Fran No. De esta forma se estrenaría, de nuevo, en el Ganzábal.

En el bando gallego también han viajado veinte jugadores, pero Antonio Fernández tiene la duda de Pardavilla, quien arrastra molestias en un tobillo. De no recuperarse sería uno de los dos descartados, pero es que además de estar a tope seguiría en el once titular. De no jugar entraría en su lugar Mauro.

Langreo: Adrián Torre; Cristian, Castiello, Pelayo Pedrayes, Dani López; Héctor Nespral, Nacho Calvillo; Damián, Cris Montes, Omar Sampedro; y Javi Sánchez.

Alondras: Martín; Jesús Varela, Agujetas, Aitor Díaz; Varo, Iván Pérez; Álex Rey, Champi, Pardavilla o Mauro; y Jonás.