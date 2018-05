El Langreo pasa con susto

El Langreo estará en el sorteo de esta tarde en la Ciudad del Fúlbol de Las Rozas pero lo estará tras un susto de los históricos. El equipo azulgrana vio como el Alondras le remontaba el 0-3 que habían conseguido en Cangas del Morrazo y gracias a dos tantos de Aimar Gulin y Pablo Acebal en la prórroga lograron el pase a la segunda ronda de la promoción de ascenso a Segunda B.

Hernán Pérez ya había avisado en la previa que el 0-3 de O Morrazon no era para nada definitivo y cuanta razón tenía el preparador azulgrana. El Alondras demostró en el Nuevo Ganzábal ser un gran equipo pero, sobre todo, tener un gran carácter y amor propio. El técnico galllego, Antonio Fernández, revolucionó su once para la remontada. Apostó por una defensa de tres centrales para dotar al ataque de tres delanteros a lo que su homólogo langreano reaccionó reforzando la medular con un trivote. Esto hizo que el Langreo en los siete primeros minutos tuviera hasta tres ocasiones claras para marcar pero la efectividad langreana se quedó en Cangas del Morrazo y el Alomdras sobrevivió a este inicio trepidante para ir ganando terreno en base a su menor arma: la posesión del balón.

El final del primer acto fue todo un aviso de lo que sería una segunda parte desquiciante para una exigente afición langreana que no entendió el juego de su equipo. El Alondras dio toda una lección de fútbol en el segundo acto guiados de dos grandes peloteros como son Iván Pérez y Champi. En el minuto 63 Mauro marcó el 0-1 lo que hizo que Hernán reaccionara dando entrada a Acebal y a Aimar Gulin pero el Alondras seguía dominando. En el minuto 75 Álex Rey marcó el 0-2 a pase de Gabri lo que hizo que la grada se calentara pero cuando pasaban dos minutos del tiempo reglamentario el propio Rey firmó el tercero que forzaba la prórroga para enojo de la afición local. En el tiempo extra el Alondras estaba desfondado pero un gol suyo forzaba a los langreanos a hacer dos. Con todo, Aimar Gulin dio tranquilidad a la parroquia local al marcar a centro de Acebal pero aún no reinaba la tranquilidad. El Alondras seguía mandando y a falta de cuatro minutos para el final el colegiado no señaló como penalti una acción más que dudosa sobre Rey y acto seguido sí lo hizo en una sobre Acebal que el gijonés transformó en el 2-3 que mantiene en la carrera por el ascenso al Langreo.