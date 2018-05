Oli: "Si dura 3 minutos más, pasamos"

El entrenador del Marino, Oli, compareció al término del partido visiblemente afectado por el desenlace de la eliminatoria. "Ha sido un partido muy parecido a toda la segunda vuelta que hemos hecho. Nos faltó saber empujarla", arrancó el preparador, en referencia a la cantidad de ocasiones que generó su equipo, pero que no supo materializar. "En lo físico, en defensa, hemos estado muy bien, pero unas veces por el portero y otras veces por nosotros, no la hemos metido", añadió.

"Nos ha penalizado mucho la primera media hora de Canarias, pero hemos hecho una eliminatoria muy completa. Nos ha faltado suerte en momentos puntuales", se lamentó el técnico. En referencia a la jugada polémica del partido, un posible penalti no señalado sobre Luis Morán, el entrenador no dudó: "Es clarísimo". El técnico también recriminó al árbitro el escaso tiempo añadido que concedió en la segunda parte.

"Tenía claro que el gol más complicado de meter era el primero. Es en propia, pero si no lo mete él, lo mete Wilmer. Pensaba que iba a caer el segundo, estaba convencido. Creo que si el partido dura tres minutos más, hubiéramos pasado la eliminatoria", apuntó. Sobre sus sensaciones, Oli no pudo ocultar parte de satisfacción, por lo que él considera "una eliminatoria muy completa. Me voy orgulloso de mis jugadores. Está claro que me da pena, pero hemos sido muy completos", incidió.