El Vetusta se hace de bronce

Un sprint de Viti, un pase de Edu Cortina, un control de Borja Sánchez, un remate de Steven. Las pequeñas cosas que, sumadas, tiene como resultado un éxito. Un ascenso mayúsculo. Así ha hecho el Vetusta esta temporada, que ya será recordada como la del regreso, y así lo hizo ante el Mutilvera, campeón navarro, al que fulminó con una sorprendente facilidad: 3-1 en El Requexón, 0-2 en el choque de ida en Navarra. Y pudieron ser más. El filial regresa a Segunda B, una categoría que perdió hace 16 años en una sonora caída que incluso le eliminó de la competición durante un tiempo. El triunfo de ayer del Vetusta no es solo el éxito de un grupo. Es el grito de reivindicación de El Requexón. La cantera, cuando se le da la oportunidad, no suele fallar.

Y al frente de la nave se sitúa Javi Rozada. Un hombre fichado en verano porque casaba con la nueva filosofía que se quería inculcar en El Requexón. Se trataba, ante todo, de competir. Crear moldes de jugadores comprometidos, competitivos, con carácter. Moldes propios de El Requexón, no copias de otras canteras con más fama. La fórmula, automáticamente, se volvió exitosa. Un entrenador que exprime y unos jugadores con jugo para aprovechar. El currículum del entrenador puede explicarse en una línea: dos temporadas en Tercera, dos ascensos; dos en Segunda B, dos permanencias. Cuatro éxitos. El Oviedo celebra ahora el paso dado por los jefes de El Requexón -Suárez y Rergis- el pasado verano.

El 0-2 del choque de ida condicionó el duelo. El Mutilvera se vio en la obligación de dar un paso adelante, y lo dio más por obligación que por convicción. El Vetusta sabía que tenía que mantener su filosofía, pero siempre tuvo el resultado en la cabeza. Defendió con orden, apenas sufrió en el primer acto, pero le faltó algo de precisión en la construcción de la jugada. A los 9 minutos el Vetusta enseñó los dientes. José Martínez condujo en territorio enemigo y cedió a Viti, la bala de la derecha. El portero tapó bien el intento azul. Pero el filial prefirió contenerse a partir de entonces, no enseñar todas sus cartas. Las opciones en ataque pasaban casi exclusivamente en encontrar a Borja Sánchez, la improvisación. Viti trataba de darle profundidad y Steven se fajaba en cada balón dividido. Suficiente para vivir sin sobresaltos, pero escaso para amenazar la meta rival.

Los navarros lo intentaron esporádicamente. Prendes salvó en el área pequeña un centro peligroso en una falta que el Mutilvera sacó rápido. La sensación al descanso es que al Vetusta le interesaba un guion aburrido, sin sobresaltos. Aunque también parecía que metiendo una marcha más podía acabar con la eliminatoria.

Ese acelerón llegó en el regreso. Lucas robó en la posición de extremo y la puso milimétrica al área. Steven, el dueño de esa parcela, tocó lo justo para que la pelota entrara. El 1-0 convertía la distancia entre equipos en insalvable. Más aún cuando a los 54 minutos, Borja se iba con elegancia en la derecha y Antxon le derribaba en la carrera. Vio la segunda amarilla y fue expulsado. El partido se calmó, conscientes ambos bandos que había poco que cambiar. Ni con el tanto visitante se alteró el panorama, Adrián se había encontrado con el único fallo del Vetusta (1-1), más que nada porque Viti esprintó para hacer el 2-1 apenas dos minutos después. El servicio de Jimmy, impecable.

Ahí sí que se terminó el choque, controlado por la medular azul. David González puso el colofón en un 3-1 en el que mostró su calidad en la definición. Pitó el árbitro el final y se desató la euforia. El Requexón se convirtió en una fiesta con más significado que el de un simple ascenso: el Vetusta vuelve a tocar su techo, la Segunda B, y refrenda lo que se intuía: en la cantera hay material por pulir.