El doble subidón asturiano

"No somos conscientes de lo que supone esto". Jorge García Torre (Gijón,13-1-1984) es el capitán del Rayo Majadahonda, la gran revelación de Segunda B y nuevo equipo de la categoría de plata. El defensa gijonés lidera a un conjunto con trescientos socios y uno de los presupuestos más bajos de los ochenta que compiten en categoría de bronce. Juegan en un campo alquilado, el Cerro del Espino, y los entrenamientos están fijados a las ocho de la tarde para que algunos compañeros puedan acudir tras cumplir antes con el horario de sus otros trabajos. Hace tres años estaban en Tercera. La próxima temporada se codearán con históricos.

"Aquí no hay gente como para sacar el autobús y celebrar el ascenso", comenta Jorge, al que subir a Segunda le sabe a gloria a pesar de que el Rayo Majadahonda no cuente con el respaldo de otros clubes. La fiesta la tuvieron que montar por su cuenta. Como su inesperado ascenso. "El año pasado se jugó por primera vez la fase de ascenso a Segunda, pero se fueron trece jugadores. Lo que pudiera pasar ahora era una incertidumbre. No contábamos con ello", comenta. Acabaron líderes y se impusieron al Cartagena en la fase de ascenso.

Jorge llegó al Rayo Majadahonda después de esperar por una oferta en Asturias. "Hablé con Caudal y Lealtad, pero no había sitio. Me apunté a las sesiones de AFE para los jugadores sin contrato. Movilla se enteró y me llamó para ficharme", cuenta del exfutbolista y ahora director deportivo de los madrileños.

Jairo Cárcaba (Gijón, 27-5-1992) se incorporó al Rayo Majadahonda en enero. El ascenso ha tenido cierta dosis de justicia poética con él. "Nuestro entrenador, Antonio Iriondo, me seguía desde que jugaba en el Condal. Nos enfrentamos en la fase de ascenso a Segunda B y me rompí el cruzado aquí, en el Cerro del Espino", recuerda. Aquella lesión hizo que el rival pusiera el foco aún más sobre él. "Cuando me llamaron no lo dudé. Ellos me han dado la oportunidad de dar un salto increíble en mi carrera. Estoy viviendo un sueño", apunta.

Al ascenso del Rayo Majadahonda se sumó, horas más tarde, el del Mallorca, donde milita otro asturiano. Álvaro Bustos (Gijón, 26-6-1995) recaló en el club balear en el mes de enero, junto al también exjugador del Sporting Dani Ndi. "Me gustaría volver a El Molinón, pero casi mejor redondear el año viéndoles subir a ellos a Primera", concluye el también exrojiblanco Jorge.