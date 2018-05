El avilesino Nicolás de las Heras bate el récord nacional de las 24 horas

"Me lo creo porque lo hice yo y fui viendo que lo conseguía, que si me lo cuentan aún estaría asimilándolo", bromeaba ayer el avilesino Nicolás de las Heras. Y es que el ultrafondista acaba de convertirse en el primer español que corre más de 250 kilómetros en 24 horas, concretamente dejó el récord en 257,745 kilómetros, pulverizando la anterior marca, que estaba en 249 kilómetros. Fue en el Campeonato de Europa de esta modalidad de ultrafondo, que se disputó en Rumanía y se quedó a las puertas del podio, en cuarta posición.

Se trata de la segunda prueba de 24 horas que realiza este atleta, que se enganchó a las carreras de larga distancia a través de las carreras de montaña, y ha conseguido superar su propia marca en 40 kilómetros. En Barcelona, en su debut en la modalidad, recorrió 217. "Esta vez fue totalmente diferente. En Barcelona sufrí físicamente porque no sabía a lo que me enfrentaba. En Rumanía ha sido mentalmente, por eso creo que hasta tiene más mérito", explica De las Heras. El atleta señala que corrigió los errores de la prueba en tierras catalanas, donde se dio cuenta que necesitaba más fuerza muscular en las piernas, pero no contaba con estar en la lucha por las medallas y eso es una presión extra. "Estuve un tiempo en segunda posición, no me creía lo bien que iba, todo salió redondo. Eso sí, cuando quedaban 6 horas tuve que lanzarme a intentar alcanzar al tercer clasificado y eso desgasta mucho. Eran apenas unos kilómetros los que tenía que recortar, pero él también avanzaba y es frustrante. El conseguir el récord con una hora de antelación me dio fuerzas", recuerda el avilesino.

De las Heras confiesa que no esperaba la repercusión que iba a tener su hazaña en el mundo del ultrafondo. "He recibido muchas felicitaciones y todo el mundo me dice que no soy consciente de lo que conseguí. La verdad es que quizás no lo soy, porque me encontré muy bien en todo momento, mucho mejor que la vez anterior", señala. Buenas noticias, ya que el objetivo de Nicolás de las Heras es estar en el Mundial el próximo año.