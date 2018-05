Viesca: "Quería devolver el apoyo en el play-off"

Viesca no ha tenido una temporada fácil en el Marino de Luanco. Una lesión le apartó del campo durante cinco meses y medio y apuró su recuperación para poder estar en el play-off y ayudar al equipo. En el último minuto del partido del domingo en Miramar tuvo en sus botas el gol que daría el pase al Marino, pero el balón no quiso entrar y el defensa se quedó con las ganas de devolver al equipo lo que le ha dado estos meses. "Lo único que pensaba en ese momento era que el balón fuera a la portería. Había muchas piernas y un rebote, un empujón, podía sorprender al portero. Al final el tiro salió limpio y el despeje del portero no sirvió para crear otra ocasión. Fue duro", recuerda el jugador.

El defensa, que sufrió una rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha y tuvo que pasar por el quirófano, confiesa que adelantó su vuelta al campo: "No queríamos adelantarnos, pero creo que tenía que estar play-off. Lo normal es que hubiese esperado ya en la siguiente temporada, pero tenía que devolver todo lo que me han dado. Lo importante es el equipo".

El jugador cree que sus compañeros pueden ir con la cabeza bien alta. "Lo hemos dado todo durante todo el año. Sin medios para entrenar, lesiones como la mía, tuvimos muchos obstáculos pero nunca bajamos los brazos", sostiene. Es más, cree que el equipo fue superior al San Fernando, que pasó la ronda, pero hubo algo que no estuvo a la altura. "Nos faltó el gol que nos había faltado en los últimos meses y, eso, unido a que el portero de ellos tuvo una buena actuación, nos dejó fuera, pero entrega no nos faltó y creo que merecíamos ese gol que no entró".

Además, hace un llamamiento a la afición de cara a la próxima temporada: "Fue impresionante cómo estaba Miramar el domingo, sentimos el apoyo los noventa minutos. Ojalá estén ahí cada domingo porque nos empujan mucho".

La marcha de Cárcaba. "El cuerpo técnico y el presidente, que interviene, hicieron un buen trabajo en la confección de la plantilla. Una pena que no pudieran controlar la marcha de Jairo Cárcaba, era un puntal claro en el equipo, era el "Pichichi", pero las cotas que se le presentaron le han llevado a ahora a subir a Segunda y le damos la enhorabuena", señala Viesca. Por su parte, el presidente del Marino, Luis Gallego, insistió ayer en que la marcha de Cárcaba desestabilizó al equipo. "A Jairo le dimos la baja porque tenía la promesa de que si venía un equipo de superior categoría se la daríamos y yo cumplo mi palabra. Se fue con carta de libertad, no traspasado", matizó el dirigente marinista.