El portero del Oporto Iker Casillas no dascarta una posible vuelta al Real Madrid y reconoce que le hubiese gustado una despedida como las que tuvieron Iniesta o Torres. "Cómo le voy a decir no al Real Madrid. Tengo 37 años y te aseguro que 34 he sido madridista", declaró sin descartar un posible regreso al club.