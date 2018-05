Nuevas denuncias por impagos en el Avilés

Los jugadores del Avilés no quieren esperar más por el dinero que es suyo: siete meses de sueldo que todavía no han cobrado. Son varios los blanquiazules que ya han interpuesto la denuncia ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y, de los que restan, la práctica totalidad de la plantilla tiene previsto hacerlo en breve. Sobre todo, porque el plazo que da la AFE para presentar las reclamaciones por impagos finaliza el próximo lunes.

La plantilla no quiere arriesgarse, llevan meses esperando que el club se ponga al día y si se pasa el plazo no cuentan con más garantía de cobro que la predisposición del club a terminar con la deuda o la vía judicial. Jugadores que han hablado con LA NUEVA ESPAÑA explican que desde que terminó la liga, hace ya más de dos semanas, el Avilés no se ha puesto en contacto con ellos para hablar sobre el posible cobro de los sueldos de estos últimos siete meses.

El presidente del club, José María Tejero, ha afirmado que tiene la intención de pagar antes del 30 de junio, pero los jugadores quieren más garantías y solo la denuncia ante la AFE les permite saber que cobrarán lo que se les debe.

Están por ver las consecuencias de que el dinero no llegue a los jugadores antes de que termine la temporada, el 30 de junio. Si el Langreo asciende y el equipo evitara el arrastre y se mantuviera deportivamente en Tercera División, bajaría de todos modos a Preferente por los impagos. En caso de que el conjunto langreano no subiera a Segunda B, el equipo blanquiazul bajaría a Preferente deportivamente y, ahí, el reglamento se desdibuja. La Preferente es una categoría Regional, no Nacional, y la normativa depende de la Federación Asturiana.

No es la primera vez esta campaña. No son las primeras denuncias por impagos que ha tenido el club esta temporada, que tuvo bloqueados los derechos federativos durante varias semanas a finales del 2017 por la denuncia de varios de los jugadores que se marcharon durante la primera mitad de la campaña. El pago acabó con el bloqueo que impedía fichar jugadores. Esa sería la consecuencia en el caso de que Tejero no satisfaga la deuda de la plantilla que terminó la temporada, en el caso de que bajara a Preferente deportivamente: un equipo sin jugadores al no poder fichar.