Abraham: "El Avilés va a empezar a trabajar como un equipo normal, algo que no ha pasado hasta ahora"

Abraham Albarrán se presentó esta tarde oficialmente como entrenador del Real Avilés, acompañado por el presidente del club, José María Tejero. El ya exjugador señaló que ha mantenido contactos con algunos jugadores para formar parte del equipo, aunque nada se cerrará hasta que acabe la temporada el 30 de junio, una afirmación que acabó llevando la presentación a temas de gestión del club, porque el técnico afirmó que la directiva que gestionará el primer equipo estará formada por personas "de su total confianza" que quieren que el equipo se rija de una manera "normal". "Todos los equipos de Tercera que conozco empiezan la temporada a cero, sin dinero. Es la directiva la que tiene que buscar los ingresos, atraer a los aficionados y los apoyos. El Avilés va a empezar a trabajar como un equipo normal, algo que creo que nunca se ha hecho. Habrá a gente que no le guste, pero el equipo no es el Real Madrid, es un equipo normal, el tercero de Asturias. Son cosas normales y lógicas que van a reactivar a la afición", sentenció el nuevo entrenador.

Y es que Tejero señaló que el técnico está hablando con los jugadores, algo que permitirá que la plantilla tenga un presupuesto más asequible: "Él sabe con qué dinero se cuenta y jugadores que quizás tendrían que cobrar un poco más, vendrán aquí por un poco menos gracias a su intervención". El técnico añadió: "Son futbolistas que quieren jugar en el Avilés, por muchas cosas, y creo que es lo que necesita el equipo".

Tejero también habló de la financiación del proyecto. "Los franceses invertirán si jugamos en Tercera División. El acuerdo girará en torno a que traigan futbolistas. Tres de los jugadores franceses que trajeron para jugar en el equipo este año están cerca de fichar por equipos de superior categoría", señaló el presidente. Eso sí, Abraham afirma que nadie le impondrá jugadores: "Si me traen un Mathieu por supuesto que va a jugar, es lógico, si el jugador no vale, no se va a quedar, así que nadie puede decidir sobre mi once".