Abraham: "La gestión la llevará gente de mi total confianza"

Abraham Albarrán lleva una semana trabajando ya como entrenador del primer equipo del Real Avilés y ayer presentó su proyecto, que ya había desgranado: jugadores de Avilés y presupuesto ajustado a la categoría. Junto a él se sentó el presidente, José María Tejero, y esa circunstancia, junto a la de la habitual sinceridad del entrenador, llevó la conversación a la situación de la gestión del club. Abraham explicó que la directiva que gestionará la parte económica del primer equipo estará formada por personas de su "total confianza", pero además quiso dejar claro que las cosas funcionarán de manera diferente a partir de ahora.

"Todos los equipos de Tercera que conozco empiezan la temporada a cero, sin dinero. Es la directiva la que tiene que buscar los ingresos, atraer a los aficionados y los apoyos. El Avilés va a empezar a trabajar como un equipo normal, algo que creo que nunca se ha hecho. Habrá a gente que no le guste, pero el equipo no es el Real Madrid, es un equipo normal, el tercero de Asturias. Son cosas normales y lógicas que van a reactivar a la afición", explicó el entrenador, que señaló que ya está hablando con jugadores de cara a la próxima campaña, sin importar la categoría: "Son jugadores que quieren jugar en el Avilés".

Al preguntarle por los impagos, Tejero repitió que la deuda se saldará antes de que acabe la temporada, el 30 de junio, pero también afirmó que las cosas tienen que cambiar: "Tiene que quedar claro qué jugadores son profesionales y cuáles amateur. No se puede exigir el pago de gastos, porque en muchos casos no son sueldos lo que se reclama. Es algo que se debería aclarar pronto desde la Federación Española".

Tejero señaló que el técnico está hablando con los jugadores, algo que permitirá que la plantilla tenga un presupuesto más asequible: "Él sabe con qué dinero se cuenta y jugadores que quizás tendrían que cobrar un poco más, vendrán aquí por un poco menos gracias a su intervención". El técnico añadió: "Son futbolistas que quieren jugar en el Avilés, por muchas cosas, y creo que es lo que necesita el equipo".

Caras conocidas en el Suárez Puerta. El técnico recordó que acaba de colgar las botas, de hecho el Avilés será el primer equipo senior que entrene el hasta ahora jugador. "Conozco a muchos compañeros que confían en mí. El 80 por ciento de la plantilla será avilesina, así que habrá jugadores ya conocidos por todos", explicó el entrenador. El técnico recalcó que quiere un equipo ofensivo, en el que el "atacante referencia no tenga que bajar 60 metros para defender, porque haya otras armas". Pero uno de los objetivos que se ha marcado es devolver la afición al campo, sea en Tercera, "que mejor", o en Preferente: "Lo que hace falta es trabajo y hacer las cosas bien. Ya he recibido el apoyo de mucha gente y eso es con lo que me quedo. Del Avilés se es o no se es y los aficionados no han desaparecido".