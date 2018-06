El Círculo Gijón luchará por una de las plazas libres en la Liga EBA

El Círculo Gijón luchará por jugar la próxima temporada en la Liga EBA. El club gijonés pretende dar el salto de categoría. Para ello expondrá una serie de razones para ser uno de los equipos elegidos para ocupar las previsibles vacantes que puedan darse. Una de ellas será la del Grupo Covadonga, que renunció a la plaza, aunque este hecho no repercute sobre los equipos asturianos, que no contarían con prioridad según detalla el reglamento. Será la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto quien estudie las solicitudes y, entre ellas, se encuentra la del Círculo Gijón que preside Nacho Galán. "Tenemos derecho por muchas razones, parece que hay más clubes interesados como el filial del Oviedo, pero los criterios no son el orden de la 'Final Four', se tienen en cuenta otros aspectos como la clasificación de la Liga regular y ahí fuimos los mejores, también tenemos un gran proyecto detrás, por lo que la impresión es buena para lograrla", expone Nacho Galán.

La confianza es máxima en el seno del club gijonés, que se encuentra a la espera de la reestructuración de las distintas competiciones nacionales y que afectará en especial a la LEB Plata. La asamblea de la Federación tendrá lugar hoy y, a partir de ahí, se conocerá el número de vacantes. Nacho Galán es optimista y cree que "habrá plaza para más de un equipo, quizás el próximo año veamos tres equipos asturianos en EBA", en referencia al filial del Oviedo Baloncesto y del Huniko Gijón Basket, éste último es el único que tiene asegurada su plaza al lograrla deportivamente.

El Círculo, en su primer año de creación, sigue trabajando en su proyecto y confirma que ya cuenta con el respaldo de los patrocinadores "y alguno nuevo más que se sumará", además de que "presentaremos unas cuentas con un pequeño superávit". Nacho Galán lamenta "el tropezón gordo que tuvimos en la fase de ascenso", lo cual les hubiese otorgado la plaza en la Liga EBA en caso de haber vencido su 'Final Four'. Ahora, tratarán de hacer buena la segunda vía que les pueden abrir las puertas a una categoría superior.

En el aspecto deportivo, Nacho Galán se mantiene a la espera de conocer en la categoría en la que saldrán a competir pero sí pudo asegurar la continuidad del exNBA Robert Swift, que continuará vistiendo la camiseta del Círculo Gijón. "Lo primero que hizo, al día siguiente de la fase final, fue comunicar que su intención es la de continuar en el Círculo, está muy a gusto y ya está ansioso por volver a Gijón porque está muy contento y volvió a sentirse jugador", explica Nacho Galán. El americano se convertirá de esta forma "en el jugador franquicia, independientemente de la categoría". El resto de jugadores que formaron la pasada plantilla también han mostrado su deseo de continuar, pero no todos ellos serán renovados.