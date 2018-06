El Mavi renunciará a competir en Europa si no logra apoyo económico

Un mes después de lograr su mayor éxito, la Copa de la Reina, el Mavi se encuentra en una situación complicada. El club gijonés, una de los referentes este año del deporte asturiano, sopesa renunciar a competir la próxima temporada en Europa (privilegio que se ganó tras conquistar la Copa) por la falta de apoyos económicos. La entidad ha hecho cuentas y no le salen. Cada eliminatoria europea le cuesta 20.000 euros y, tal y como está ahora, no se lo puede permitir. El club, que fue recibido hace tan solo unos días por el presidente del Principado, Javier Fernández, ha buscado por activa y por pasiva sumar apoyos. Ha acudido a instituciones públicas y a empresas privadas. De momento no ha fructificado nada. Si no logra apoyos, renunciará a competir en Europa.

El club tiene hasta el 8 de junio para anunciar su renuncia definitiva de participar en Europa, ya que en caso de no hacerlo a tiempo y de no poder cubrir posteriormente su participación, la IHF (Federación Internacional de Balonmano) le impondría una multa de 10.000 euros a la entidad que preside Miguel Álvarez. El máximo mandatario ha tocado todas las puertas en busca de una solución que no ha llegado hasta la fecha lo cual hace inviable que el Mavi compita la próxima temporada en Europa a pesar de su esfuerzo y de su deseo de situar el nombre de Gijón a nivel internacional.

Cada eliminatoria europea tendría un coste aproximado de alrededor de 20.000 euros. Una cifra que se repetiría en caso de ir accediendo a siguientes eliminatorias, ya que la competición cuenta con cinco fases por lo que el coste podría lanzarse finalmente hasta los 90.000 o 100.000 euros si el Mavi alcanzase la final. Estas cantidades se verían reducidas en caso de que las gijonesas se enfrentasen a un equipo cercano como podría ser un conjunto portugués o francés, pero ese capricho dependería del sorteo.

El club, premio "Asturiano del mes" de abril de LA NUEVA ESPAÑA, ha mantenido diversos contactos con el Ayuntamiento de Gijón, así como con el Principado de Asturias para valorar un incremento de las subvenciones al participar a nivel europeo, con la repercusión que conllevaría de forma positiva para la ciudad y la región, pero desde las instituciones se da por imposible modificar los presupuestos marcados para la próxima temporada.

El Mavi se encuentra en el punto de partido de una temporada histórica en la que sus logros le han asegurado participar en la Supercopa de España (1 de septiembre contra el Bera Bera), en la fase final de la Copa de la Reina en Barakaldo, así como en la Liga regular en División de Honor. Ahora, pelea por poder sumar apoyos para paricipar en Europa.