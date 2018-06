Dauphiné, examen para el Tour de Francia

Ninguno tiene asegurada su participación en el Tour de Francia, pero los gijoneses Dani Navarro e Iván Cortina lo miran de reojo. Dauphiné podría esclarecer la decisión final. El primero, el ciclista del Cofidis, peleará por ser uno de los elegidos para la ronda gala, mientras que el joven del Bahrain-Merida parte en estos momentos como reserva. Una baja de un corredor de sus características le harían dar el salto, pero parece que su destino será La Vuelta, donde también estará Dani Navarro.

Donde sí estarán es en la salida hoy en Valence, donde se disputará el prólogo de 6,6 kilómetros. Debido a las características de ambos, las cuatro primeras etapas cuentan con un perfil más favorable a Cortina y las cuatro restantes se asemejan más al de Dani Navarro. "Voy a intentar hacer una muy buena carrera para ganarme un puesto en el Tour de Francia, tengo que ganarme la confianza del equipo, trabajar e intentar estar adelante en las etapas de montaña", relata Dani Navarro. El gijonés llega con las pilas cargadas para ofrecer batalla.

Por su parte, Iván Cortina será uno de los corredores que respalde a su líder Vincenzo Nibali, pero tratará de buscar algún hueco para intentar algo grande ya que "tenía ganas de hacer esta carrera, es nueva para mí, he estado entrenando muy bien y llego con ganas de trabajar mucho para Nibali e intentar probar surte en algún sprint", relata.

Ambos han tenido un inicio de temporada paralelo, dejando buenas sensaciones, pero en el que las caídas han impedido ir un paso más allá. "En París-Niza y Flandes estuve muy bien, pero las caídas me privaron de hacerlo mejor", asegura Cortina. Navarro se reafirma en la misma línea y asegura que "me encontré bastante bien, pero la suerte no me acompañó, así que no pude plasmarlo con resultados".

Dauphiné abrirá la segunda parte de la temporada con la intención de cambiar el paso y encontrar esa suerte necesaria en el ciclismo. La hoja de ruta de ambos les volverá a reencontrarse en los Campeonatos de España de ruta que tendrá lugar en Castellón el 24 de junio, aunque Cortina participará antes en el Tour de Eslovenia.