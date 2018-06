"Si fuésemos un equipo masculino estaría ya solucionado", clama el Mavi

El Mavi Nuevas Tecnologías, que sopesa renunciar a jugar en Europa por falta de ayudas económicas, alzó ayer la voz contra el Ayuntamiento de Gijón y el Principado, que advirtieron el sábado en este periódico que el club gijonés es el que más ayuda recibe (115.000 de Gijón, con una subida de 25.000 pendiente y 22.000 del Principado). Ayer, el presidente del Mavi, Miguel Álvarez, quiso desglosar las cantidades percibidas por el club y advertir sobre los gastos que le ocasiones el retraso al percibirlas. "Si el Mavi fuese un equipo masculino el asunto ya estaría solucionado", sentenció Álvarez, que estalló contra el Principado y su promesa de intentar, vía Turismo, aumentar la ayuda: "Llevan dos años prometiéndonos que Turismo va a aportar alguna ayuda o viaje y, a día de hoy, nada", dijo. El club fue recibido hace pocos días por el presidente asturiano, Javier Fernández.

Álvarez expuso que en la actualidad "cobramos del Ayuntamiento 115.000 euros, 90.000 euros son para el primer equipo, 10.000 euros por su participación en la Copa de la Reina y 15.000 euros destinados exclusivamente a las escuelas deportivas. De Europa no se sabe nada. A ello hay que restarle los 14.000 euros que nos cuestan las instalaciones deportivas y unos 6.000 euros de intereses bancarios por el retraso que hay en la financiación a los clubes, ya que las subvenciones se dan de año a año natural y no dentro de los periodos de la temporada deportiva", explica con claridad Álvarez.

El máximo mandatario pide claridad por parte de las instituciones y conocer de primera mano si "va a existir una ayuda o no destinada a la competición europea, sin depender de votaciones en el Pleno". "Creemos que el deporte es el mejor medio para promocionar el turismo, nunca hemos percibido un céntimo de Turismo", confiesa. El presidente del Mavi agradece las ayudas del consistorio y deja claro que "no criticamos que nos den más o menos dinero, pero sí el retraso de los pagos y el no apoyar en algo que se conquistó deportivamente y que en los despachos lo vamos a tirar abajo".

Para Miguel Álvarez el problema va más allá y considera que "si el Mavi fuese un equipo masculino, este asunto ya estaría solucionado, pero la igualdad en el deporte no existe". Asegura además que "hay que ser más coherente cuando se abre la boca, se les llena la boca al hablar de deporte femenino y de la igualdad, pero la realidad es otra". El club sigue trabajando a destajo para encontrar patrocinadores externos que colaboren para que el club gijonés logre salir a participar en la Copa Challengue y deja bien a las claras que su club "ha recibido 5.000 euros menos destinados a su primer equipo con respecto a la pasada temporada".

Sobre los 22.000 euros que percibe del Principado, cantidad máxima que se reparte para los clubes que cuentan con una puntuación de 100 puntos, Miguel Álvarez manda un mensaje al director general de Deportes, José Ramón Tuero: "Lleva dos años prometiéndonos que Turismo nos va a aportar alguna ayuda o viaje, a día de hoy no hemos recibido ni un solo céntimo. Nos han obligado a llevar 'Asturias Paraíso Natural' en nuestra ropa y en nuestro autocar y es un engaño, para eso preferimos llevar 'Deporte Asturiano' mejor".

El Mavi está pendiente de que el pleno del Ayuntamiento de Gijón apruebe en julio una subida de 25.000 euros, por lo que pasarían a cobrar 140.000 euros en caso de que se diese el visto bueno, pero lo percibirían "en octubre o noviembre de 2019". Además, el club gijonés se encontrará este año con un incremento en sus gastos debido a que la normativa de la Federación les exigirá profesionalizar más aúna sus jugadores, pasando de ocho a doce jugadoras las que deban estar aseguradas en la seguridad Social. El Mavi necesita encontrar una solución antes del próximo viernes, fecha límite para decidir si las cuentas le permiten disfrutar de un logro histórico, de un sueño que hoy está en el aire.