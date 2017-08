El Liverpool rechazará cualquier oferta por Coutinho

El Liverpool ha dejado claro este viernes que no valorará "ninguna oferta" por el atacante brasileño Philippe Coutinho, al que el FC Barcelona ha tratado de incorporar a su plantilla, y ha afirmado que seguirá siendo jugador 'red' esta temporada.

"Queremos ser claros en cuanto a nuestra posición sobre una posible transferencia de Philippe Coutinho. La postura definitiva del club es que no se considerará ninguna oferta por Philippe y seguirá siendo miembro del Liverpool Football Club cuando se cierre el mercado de fichajes de verano", reza el comunicado emitido por la entidad británica.

Este jueves, el entrenador del equipo, el alemán Jurgen Klopp, explicó que el club inglés no tiene necesidad de "vender". "El Liverpool es un club que no necesita vender y eso es como si estuviera escrito en piedra. No importa lo que se pague", señaló en declaraciones a 'Sky German'.

Diversas informaciones apuntaban que el FC Barcelona había realizado una oferta de 100 millones de euros por el jugador, una cantidad que el club inglés parece haber rechazado.