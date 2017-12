El Liverpool ficha al central Van Dijk por 84 millones de euros

El Liverpool y el Southampton han acordado este miércoles por la tarde el traspaso del defensa internacional holandés Virgil van Dijk por 75 millones de libras (84,5 millones de euros).



Van Dijk, que presentó el 'transfer request' (solicitud de traspaso) el pasado verano, se convertirá en el defensa más caro en la historia del fútbol, por delante de Benjamin Mendy (Manchester City).



El futbolista holandés cobrará cerca de 180.000 libras (203.000 euros) a la semana y se incorporará a la disciplina 'Red' el próximo 1 de enero de 2018, fecha en la que abre el mercado de fichajes invernal.





Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



