Facebook dio datos engañosos al comprar WhatsApp, según Bruselas

La Comisión Europea ha acusado este martes a Facebook de aportar datos "incorrectos o engañosos" en el marco de la investigación de Bruselas que dio luz verde en 2014 a la adquisición de la empresa de mensajería instantánea WhatsApp, unos cargos que podrían derivar en una sanción para la empresa de Mark Zuckerberg pero que no afecta a la fusión

Bruselas ha concretado en un comunicado que Facebook dispone de hasta el 31 de enero de 2017 para contestar al pliego de cargos enviado por el Ejecutivo comunitario y que se puede enfrentar a una multa de hasta el 1% de sus ingresos si se confirman las acusaciones.

En concreto, el Ejecutivo comunitario acusa a Facebook de haber ocultado que en 2014 ya disponía de las capacidades técnicas necesarias para vincular los datos de los clientes de ambas redes sociales, por lo que sospecha que, bien de forma intencionada o bien de forma negligente, envió información "incorrecta o engañosa", incumpliendo sus obligaciones.

En su investigación, Bruselas evaluó, entre otras cuestiones, la posibilidad de que Facebook vinculara sus cuentas de usuarios con cuentas de usuarios de WhatsApp. La empresa de Zuckerberg notificó entonces que era incapaz de vincular de manera automática y fiable las cuentas de clientes de las dos plataformas.

Finalmente, WhatsApp anunció en agosto de este año una serie de actualizaciones de su servicio entre las que estaba la posibilidad de vincular los números de teléfono con las cuentas de usuario de Facebook.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager ha subrayado que las compañías están "obligadas" a dar al Ejecutivo comunitario información "adecuada" durante las investigaciones y ha apuntado que las empresas deben tomarse esta obligación "en serio", puesto que la efectividad de las investigaciones depende de una información "precisa".

"En este caso específico, la opinión preliminar de la Comisión es que Facebook nos aportó información incorrecta o engañosa durante la investigación de su adquisición de WhatsApp. Facebook tiene ahora la oportunidad de responder", ha añadido la comisaria danesa.



No afecta a la fusión



No obstante, Bruselas ha aclarado que esta acusación no tendrá un impacto en la decisión que aprobó la transacción, así como que la investigación actual no está relacionada con cuestiones como la privacidad o la protección de datos o usuarios.

La Comisión Europea autorizó en octubre de 2014 la compra de la empresa de mensajería instantánea por parte de Facebook, una transacción valorada en 19.000 millones de dólares, al considerar que no planteaba problemas para la competencia en el mercado interior.

Aquella investigación concluyó que Facebook Messenger (el servicio de mensajería de la compañía de Mark Zuckerberg) y WhatsApp no son competidores cercanos y que los consumidores continuarían teniendo acceso, tras la operación, a un amplio abanico de otras aplicaciones del mismo.

También determinó Bruselas que, aunque las aplicaciones de comunicación digital dirigidas al público en general se caracterizan por los efectos de red, la investigación mostró que la entidad fusionada seguirá teniendo que enfrentarse a una competencia suficiente.