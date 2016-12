Las pensiones han doblado su poder adquisitivo, dice Empleo

El Gobierno cifra en 227,95 millones de euros el aumento del poder adquisitivo de las pensiones entre enero y septiembre de este año, lo que supone más del doble que la ganancia de 286,7 millones de poder adquisitivo registradas por los pensionistas en todo el año 2015.

Así lo señala el Ejecutivo en una respuesta por escrito a una pregunta de Aina Vidal, de En Comú Podem, que interpelaba al Gobierno para conocer su valoración sobre el hecho de que casi un 40% de las pensiones de jubilación tengan un importe inferior al Salario Mínimo Inteprofesional (SMI).

En su respuesta por escrito, recogida por Europa Press, el Gobierno subraya que el sistema de la Seguridad Social garantiza unas cuantías mínimas de pensión cuando la cuantía de la pensión reconocida no llega a la cifra fijada anualmente en la correspondiente Ley de PGE. Según el Ejecutivo, en la "mayoría de los casos" estas pensiones mínimas permiten que los pensionistas perciban cuantías superiores al SMI.

No obstante, explica que la existencia de pensionistas con pensiones inferiores al SMI se debe a múltiples factores que no se han tenido en cuenta a la hora de valorar los datos estadísticos publicados por la Seguridad Social, como la percepción por el pensionista de rentas superiores de diferente naturaleza que rebasan los límites establecidos en la Ley de PGE, entre otros.

De hecho, el Ejecutivo destaca que del ejercicio 2005 al 2015 se produjo una reducción de nueve puntos porcentuales del peso específico de las pensiones inferiores al SMI, lo que a su juicio evidencia que "las decisiones legislativas adoptadas en materia de pensiones, además de contribuir a garantizar la sostenibilidad del Sistema, han permitido mantener una evolución positiva de las pensiones de jubilación".

En todo caso, el Gobierno aclara que las pensiones mínimas, las no contributivas y las del SOVI no concurrente se revalorizaron un 2,9%, en línea con el incremento registrado por el IPC entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011, por lo que "en 2011 no existió una reforma del sistema de pensiones", y la pérdida de poder adquisitivo se debió a la aplicación de una "medida excepcional".

La reforma del sistema de pensiones entró en vigor en 2013 y desde entonces la ganancia de poder adquisitivo fue del 1,2% (1.368,65 millones) en 2014, y de 286,7 millones en 2015. En 2016, la revalorización de las pensiones también ha sido del 0,25%, como en los años anteriores, pero como el IPC registró una caída del 0,5% hasta septiembre, el poder adquisitivo de las pensiones contributivas se ha incrementado en 627,95 millones.