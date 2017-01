El Principado centra en Reino Unido, México y Alemania la búsqueda de inversores

La estrategia de promoción económica de la Administración asturiana prevé centrar en México, Alemania y Reino Unido los esfuerzos para captar nuevas inversiones internacionales. El Principado intentará sacar partido de los lazos que ya existen con grupos capitalistas mexicanos y de las experiencias de éxito que multinacionales alemanas y británica han tenido con sus proyectos industriales en la región. La apuesta por esos países forma parte de un plan hasta 2019 que incluye también cambios en la organización y coordinación de los instrumentos públicos dedicados a impulsar el desarrollo empresarial (Idepa, SRP, Asturex, CEEI y Asturgar).

"Hemos decidido centrar el tiro", resumió ayer Eva Pando, directora general del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa) a propósito de los cambios en la política de atracción de inversión extranjera. En lugar de dispersar más las tareas de promoción, los recursos e iniciativas públicas que en el período 2017-2019 se destinen a "vender" las ventajas de Asturias como lugar donde invertir estarán concentrados en los tres países citados por los motivos que se exponen en los siguientes puntos.

Alemania. El gigante europeo, uno de los principales generadores de inversión extranjera directa del mundo, está presente en Asturias, entre otros intereses, a través de dos multinacionales: Thyssenkrupp y PMG, ambas del sector del metal y ambas con factorías en Mieres. Esas experiencias, que en el caso de Thyssenkrupp datan de hace 25 años, son consideradas por el Idepa como un valioso cartel de presentación ante otros posibles inversores del país. El instituto considera también que la próxima conexión aérea con Munich (en principio prevista sólo para el verano) puede favorecer las opciones de Asturias.

Reino Unido. La selección del país coincide en el contexto del proceso para su desconexión de la UE, que ha generado expectativas de deslocalización de empresas británicas hacia otros lugares de Europa para sortear las restricciones comerciales que presumiblemente provocará el "Brexit" a medio plazo. Eva Pando precisó, no obstante, que el Idepa no considera singularmente relevante ese factor para las posibilidades de atraer inversiones británicas a Asturias. "Lo hemos valorado y no creo que vaya a ser algo decisivo", respondió. La conectividad aérea (tres aerolíneas ofrecen vuelos directo a Londres) y también los precedentes de presencia de empresas británicas en la región son argumentos que han pesado más en la apuesta por Reino Unido. Entre esas empresas que operan en Asturias está Linpac, con tres fábricas de envases en Pravia. Los fondos que controlan Telecable o el complejo comercial Intu Asturias (antes Parque Principado) también proceden de Gran Bretaña.

México. La estrategia aprobada por el Idepa aspira a profundizar también en las relaciones económicas que ya existen entre la región y el capital mexicano y que en los últimos años se han estrechado con las iniciativas protagonizadas por empresarios e inversores que tienen orígenes en la región (Antonio Suárez, Juan Antonio Pérez Simón, Tomás Álvarez...). También, con el desembarco del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, en el accionariado del Real Oviedo.