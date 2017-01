Le Pen imitará a Trump y exigirá el regreso a Francia de las plantas de coches

La dirigente del partido ultraderechista francés Frente Nacional, Marine Le Pen, afirmó que tratará de recuperar la producción local de vehículos y otros bienes industriales, al igual que está pretendiendo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Preguntada sobre si le gustaría que los constructores automovilísticos franceses Renault y Grupo PSA (Citroën y Peugeot) se comportasen como están haciendo algunos fabricantes estadounidenses (Ford y Chrysler, éste del grupo italiano Fiat) desviando inversiones hacia su país, la líder del Frente Nacional aseguró que Trump está poniendo en marcha "medidas" que ella lleva varios años "pidiendo" en Francia.

Si Le Pen llegase este año a la presidencia francesa y ejerciese la presión proteccionista sobre las multinacionales francesas del automóvil como hace Trump en EE UU, las medidas coercitivas podrían afectar a las plantas que Renault, Citroën y Peugeot poseen en España, situadas en Valladolid, Palencia, Vigo, Madrid y Sevilla.

En declaraciones al canal de televisión France 2, Le Pen afirmó que estas políticas se encuadran en el "patriotismo económico" y el "proteccionismo inteligente". "No me importa explicarles a las empresas francesas que no pueden evadir el pago de impuestos que deberían estar pagando en Francia, que no pueden deslocalizarse sin sufrir las consecuencias (...) Hay que elegir, es una elección de patriotismo", afirmó.

Algunos sindicatos españoles del automóvil que la pretensión es poco verosímil y que supondría un ataque a la Unión Europea y a la unidad de mercado en el área.