Usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid dicen sufrir un calvario

Los abogados defensores de varios de los 65 usuarios de tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid denunciaron ayer el "calvario" judicial y mediático al que han sido sometidos en un proceso en el que, según los abogados, no se ha podido probar delito alguno y donde han sido los acusados, dijeron, los que han tenido que demostrar su inocencia. Cuando ya han expuesto sus conclusiones cerca de la mitad de las defensas, los letrados que intervinieron ayer incidieron en el argumento de que Bankia, que actúa como acusación particular, no ha sido capaz, a su juicio, de demostrar que se cometiera delito alguno y que alguno de los acusados haya actuado de forma irregular. Una de las letradas se mostró convencida de que habrá una sentencia "justa, no ejemplar", y ello pese a los prejuicios de los "tribunales de papel y las plazas públicas". Lo que debe acreditarse es la culpabilidad, "lo que no ha ocurrido" en este juicio, señaló.