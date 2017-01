Du Pont: "Asturias está en las quinielas para nuevas inversiones en el futuro"

"Asturias está en las quinielas de Du Pont para acoger más inversiones. Estoy convencida de que veremos cosas nuevas en el futuro", afirmó ayer Ángela Santianes, presidenta de Du Pont Ibérica, durante su intervención en el ciclo de conferencias "Perspectivas de la industria asturiana", organizado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

La presidenta de la filial ibérica de Du Pont, la asturiana Santianes, aseguró que en el pasado "había que forzar" a los responsables de distintos negocios de Du Pont para que considerasen a Asturias como opción para nuevas inversiones y que ahora es una alternativa que se baraja entre los emplazamientos de la multinacional con más posibilidades y como "un centro de referencia". La dirigente del grupo químico indicó que se trabaja en nuevas posibilidades que sólo se anunciarán cuando sean una decisión. "Proyectos que antes se hubiesen acometido en EE UU, ahora se considera hacerlos en Asturias".

Aunque "fuera de España nadie tiene ni idea de Asturias" y pese a que "la localización" geográfica de la región no es "estratégicamente la mejor", y más cuando el complejo de la compañía en Tamón exporta casi el 100% de su producción, "una vez que Asturias es conocida por una multinacional y comprueba el nivel de su personal y la productividad, ya no quiere irse de Asturias", afirmó Santianes. Ocurrió, dijo, con Du Pont y con aquellas multinacionales que se implantaron como escisión de algunos negocios de Du Pont (Axalta, Chemours...) o como externalización de actividades (CSC): "Todas siguen aquí y crecieron". "Lo mismo ocurre con el personal que viene de fuera", explicó. "Para dar servicio desde Asturias en muchos idiomas a centros de Du Pont en el mundo, hay personal de 24 nacionalidades que, una vez aquí, prefieren quedarse. La rotación es mínima". Por lo tanto, el objetivo debe ser, sostuvo, "que las multinacionales nos descubran, porque las que vienen, permanecen" y la localización geográfica, "cada vez tendrá menos importancia con la mejora de los transportes y otros factores nos hacen atractivos".

Alfonso Martínez, consejero y y director de Desarrollo Corporativo de Industrial Química del Nalón (IQN), avanzó que esta compañía, de titularidad familiar, especializada en carboquímica, está innovando en nuevas líneas de producto, fundamentalmente ligados a nuevos materiales, como productos carbonosos avanzados, obtención de productos químicos de la madera y nanomateriales en con aplicaciones en la medicina, para recubrimientos, pinturas y otros.

Martínez destacó las grandes posibilidades de la industria química asturiana en desarrollos de "economía circular", que evita la generación de residuos industriales transformándolos en productos con valor añadido.

El directivo de Química del Nalón destacó la relevancia de la "cultura industrial" existente en Asturias como fortaleza de la región, así como la abundancia de agua, pero emplazó a incrementar las inversiones en innovación ("para lo que es muy importante ganar tamaño") y "trabajar más en red". "Falta ambición: hay que formar a los jóvenes en querer cambiar el mundo porque esto es ser empresario. Necesitamos nuevas ideas para transformar retos en oportunidades". A su juicio, es también imprescindible reducir el coste de la energía en España, no con subvenciones sino evitando que "el precio de la energía incorpore costes que no son energéticos y eludiendo que la industria siga subvencionando a otros consumidores". "Las subvenciones son negativas y en Asturias no incentivaron la iniciativa. Aún hoy son una losa".

El escaso tamaño de las empresas fue puesto también de relieve por Santianes: "Sólo tres de las empresas químicas existentes en Asturias tienen más de 200 empleados. Las más de noventa restantes están por debajo. Éste es un reto. Se necesita tamaño". También pidió un "cambio de mentalidad" ya desde los colegios y formación profesional específica para el sector químico.