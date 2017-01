Recibimiento con abrazos en la sede ugetista y cita socialista en Gijón

El exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, y sus colaboradores, Carmen Caballero, Manuel Díaz Cancio y Daniel Rodríguez, se dirigieron directamente de la sede judicial a la de UGT de Asturias, donde en el mismo hall fueron recibidos con abrazos y besos por numerosos dirigentes del sindicato. Todos ellos habían sido convocados por el actual secretario general, Javier Fernández Lanero, a un comité extraordinario para analizar las detenciones y el registro a la sede.

Fernández Lanero se refirió a la "indefensión" que en su opinión sufren UGT, sus dirigentes sindicales y sus trabajadores. "No hay derecho", señaló antes de denunciar que se está "demonizando y hay una persecución con espectáculo mediático" para la organización. "Cometeremos errores, como todos, y si los hay que se vaya a la Justicia, pero que no se ponga la honorabilidad de este sindicato en tela de juicio".

El dirigente ugetista defendió, una vez más, que el sindicato "siempre" ha colaborado con la Justicia y seguirá haciéndolo. "Se les podía haber citado para que fueran a declarar al Juzgado, y al que no fuera que lo detuvieran. Y podían haber solicitado la documentación, y si no la entregábamos, que nos hubieran registrado. Pero no se puede hacer lo que han hecho. No hay derecho", insistió.

"Basta ya. Esta es una organización sindical que se dedica a defender a los trabajadores, a los desempleados y a todas las personas. No se puede ir a buscar a la gente a casa, llevársela detenida, tenerla más de un día en los calabozos y después dejarla en libertad como ha ocurrido. ¿Quién repara el daño que se les ha hecho a ellos, a sus familias, a los trabajadores, a los cuadros sindicales y a los trabajadores de la UGT?", remarcó Fernández Lanero.

Sus palabras fueron seguidas de un largo aplauso de los dirigentes sindicales que se agolpaban en el hall de la sede ugetista.

También José Luis Alperi, secretario general del SOMA-Fitag-UGT afirmó a su llegada al edificio sindical: "Esperemos que todo se clarifique y que hagamos un ejercicio de transparencia, que es lo que los trabajadores exigen". También añadió que el sindicato "sigue defendiendo a los trabajadores y sus preocupaciones. Que nadie tenga la menor duda".

Por la tarde, Justo Rodríguez Braga acudió a un acto del PSOE en Gijón, donde recibió nuevas muestras de apoyo y coincidió con dos miembros del Gobierno regional : el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, y la consejera de Servicios Sociales, Pilar Varela.