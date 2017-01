Rodríguez Braga: "No entiendo este circo, salvo que sea para tapar Gürtel"

El ex secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, aseguró ayer que su detención y la de sus cinco compañeros del sindicato es "inexplicable", salvo que "se trate de un circo" para sacar del primer plano a otros casos de impacto nacional.

"No entendemos este circo, por llamarlo de alguna manera, a no ser que sea un operativo mediático para tapar otras cosas que están saliendo en estos momentos en los medios de comunicación, ya sea el caso Gürtel o el del Yak-42", señaló Justo Rodríguez Braga a su salida de los juzgados donde, tras acogerse a su derecho a no declarar, quedó en libertad sin medidas cautelares pero como investigado en la causa del presunto fraude en las subvenciones de formación que recibió UGT de Asturias.

El que fuera máximo dirigente del sindicato en la región entre enero de 2000 y mayo de 2016 pasó la noche del martes al miércoles en el calabozo tras ser detenido en su domicilio de Gijón al mismo tiempo que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban la sede de UGT de Asturias, ubicada en el centro de Oviedo. "Estamos muy extrañados de lo que ha pasado y no lo entendemos. Se monta una parafernalia tremenda para estar a las 24 horas en la calle sin ningún tipo de cargo. Parece que estas cosas vienen de muy arriba ", afirmó el ex líder sindical ante las puertas del palacio de justicia de Oviedo.

Rodríguez Braga tiene la sensación de que, con el operativo desplegado por la Guardia Civil, "se ha querido humillar ante la sociedad y poner en evidencia a trabajadores, a gente humilde". No obstante, señaló que, a pesar de "estos hechos lamentables", va a seguir colaborando con la justicia en la investigación que tiene en marcha sobre los cursos de formación desde hace dos años y medio. "Hemos colaborado con la justicia, vamos a seguir colaborando, no tenemos nada que ocultar, y hemos entregado todo lo que nos han pedido", afirmó el sindicalista, que añadió que se negó a declarar ante la Guardia Civil y ante la juez Carmen Blanco, "porque no sabemos por qué estamos aquí " y porque así se lo recomendó su abogado. El letrado, Francisco Alonso, destacó que las detenciones partieron de la UCO y no de la juez, que las autorizó.

El ex dirigente sindical insistió en que los cursos impartidos por el sindicato se atienen a la legalidad y resisten cualquier comparación con quienes hayan dado este tipo de formación. "No tenemos nada que ocultar o avergonzarnos y de ello se puede hablar con los miles de trabajadores que se formaron con los cursos de UGT", afirmó. El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación dependiente de UGT, llegó a impartir anualmente cursos a cerca de 5.000 asturianos.

Rodríguez Braga señaló que, aunque el actual secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, considere que se ha hecho un daño irreparable al sindicato, a su juicio la central "tiene prestigio entre los trabajadores, que es donde hay que tenerlo" y que donde gana las elecciones es en los centros de trabajo. "El sindicato se lo ganó durante más de 127 años y se lo está ganado en estos 40 años de democracia y vamos a seguir trabajando, pero esto no quiere decir que estos hechos no sean lamentables", destacó en referencia a las seis detenciones y al registro de la sede del sindicato, en el que participaron una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Comandancia de Oviedo acompañados de una secretaria del juzgado de instrucción número cuatro de la ciudad.