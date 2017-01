Montoro estudia un ajuste adicional de 2.000 millones

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró durante su comparecencia en el Senado que, de confirmarse la desviación del déficit denunciado por Bruselas, podría realizar un recorte adicional de 2.000 millones ante las nuevas exigencias europeas. Aunque, minutos después aseguró que el ajuste no está en la agenda inmediata. "No hay ninguna previsión a ese respecto", dijo. Añadió que la Comisión Europea "no ha pedido medidas adicionales", sino que "el Gobierno esté atento", aclaró. Y apostilló: "El Gobierno está convencido de que con el escenario de crecimiento económico y con las nuevas medidas adoptadas es suficiente para llegar al 3,1%, no hay debate".